Andrea (29) y Lorena (30), emprendedoras que abren su nuevo negocio en Zaragoza: "Solo hemos recibido elogios"

Los caminos de Andrea y Lorena se unieron hace tres años en un puesto de trabajo en Zaragoza. Ahora, con mucha más experiencia y una bonita amistad, han decidido emprender una nueva aventura. Estas jóvenes de 29 y 30 años han abierto su propio negocio de catering, que ya empieza a conquistar a los primeros clientes.

Con mucho miedo, pero todavía más ilusión, se han lanzado a crear Loran Catering, un proyecto cercano y delicioso, donde su esencia queda reflejada en cada entrega y gracias al cual disfrutar de la buena comida es mucho más fácil.

Para encontrar la semilla hay que remontarse unos años atrás. Andrea y Lorena empezaron a trabajar juntas en el sector del catering y pronto formaron un gran equipo. Así pues, además de compañeras, se convirtieron en muy buenas amigas. Ambas compartían aspiraciones y motivaciones. Finalmente, dejaron su anterior empleo y la vida les condujo hasta la idea de montar su propio negocio.

“Decidimos empezar de cero y en mayo nos pusimos a buscar locales y a intentar darle vida a lo que teníamos en mente. Nos queríamos dar la oportunidad de empezar algo para nosotras”, señala Andrea, responsable comercial y de gestión.

Tras mucha búsqueda y algunas dudas, se decantaron por el local en el que ahora se encuentra el corazón de Loran Catering. Es allí, en la calle del Pintor Zuloaga, 3, donde se encuentra su obrador y desde donde Andrea y Lorena preparan cada uno de los pedidos con pasión y cariño.

Bandeja de gofres.

Y es que, no cabe duda de que estas jóvenes, pese a ser conscientes del sacrificio de montar su empresa, irradian plena ilusión y convencimiento de que irá todo bien. Incluso, hablan de que les encantaría poder generar nuevos empleos en el futuro.

“Estamos cagadas, pero ha sido el momento perfecto ahora que no tenemos responsabilidades en cuanto a casa o familia. Contamos con el apoyo de nuestra gente, pero no tenemos a nadie detrás. Somos las dos para todo”, reflexiona Lorena.

Primeras impresiones

El pasado 24 de octubre inauguraron Loran Catering y casi un mes después, Lorena y Andrea reconocen que todo el mundo que ha probado sus productos ha quedado encantado. “Hemos llevado a muchas empresas para que nos conozcan y solo hemos recibido elogios de todas”, destacan las emprendedoras.

Surtido de quesos.

“Queremos caracterizarnos por hacer lo máximo posible nosotras, que sea todo artesano y no comprar cosas y ponerlas en una bandeja. Le estamos dando nuestro sello, queremos plasmar en el producto y en el servicio que hay personas detrás que quieren aportar frescura”, defiende Lorena, quien se encarga del área de cocina y cuenta con más de 10 años de experiencia.

Oferta y servicios

Loran Catering se presenta como un catering de picoteo y desayunos a domicilio enfocado a empresas y a particulares, pero con el objetivo de diferenciarse de lo convencional.

En este aspecto, las propietarias destacan que ofrecen bandejas a partir de cinco personas: “No queremos que la gente sienta una limitación de tener que pedir para muchos. Si tú te reúnes en tu casa con tus padres y con tu hermano, igual son cinco personas y queremos cubrir esa necesidad”.

Bandeja de cruasanes.

Sobre las diferentes opciones para escoger en Loran, la oferta es variada. Por un lado se encuentran los coffee break, ideales para la pausa del café, reuniones u otros encuentros. Presentan varios tipos de combinaciones, por ejemplo, una lleva palmeritas variadas, muffin de yogur, chapata de jamón ibérico, wrap de jamón de york y una lata de zumo de naranja.

En sus servicios se encuentran desayunos con diferentes productos: muffin de yogur, cruasán de sabores, mini palmeritas, cuchareable de galleta, bizcocho y dulce de leche, mini berlina, caña de crema, mini chapata con jamón ibérico, lata de chocolate...

Igualmente, se pueden seleccionar bandejas, que hay dulces, saladas, combinadas o por producto de cruasanes, de mini trufas brownie, mini hamburguesas, chatapas, etc., así como surtido de quesos o de curados.

Bandeja de focaccia.

Los picoteos son otro servicio, con tres opciones de combinaciones y habiendo especiales por Navidad.

En cuanto a los precios, Andrea y Lorena señalan que son “económicos” y repasan que los picoteos van desde los 13 euros, los coffee desde los 8,5 y los desayunos sorpresa a partir de 25 euros por persona.

Los pedidos se pueden recoger en el obrador o enviarlos a domicilio en Zaragoza capital y hasta 20 kilómetros, y existe la posibilidad de pedir con montaje.

En definitiva, Lorena y Andrea, cuya unión hace 'Loran', están listas para dar lo mejor de sí mismas a cada cliente y revolucionar Zaragoza con su aterrizaje.