La fortaleza de un pueblo de Aragón con más de 500 años de historia: con forma de estrella y custodiada por ciervos

Los pueblos de Aragón no dejan de sorprendernos. Paisajes de ensueño, calles empedradas, negocios auténticos y fortalezas únicas.

No es de extrañar que la comunidad tenga un buen puñado de pueblos en el listado de 'Los más bonitos de España'. Una de las localidades que destaca por estar rodeada de naturaleza y contar con una iglesia medieval y una fortaleza en forma de estrella es Jaca.

Jaca es una joya del Alto Aragón que atrae a miles de visitantes cada año por su historia, cultura y paisajes.

Pero si hay algo que destaca en esta ciudad pirenaica, es su imponente Ciudadela, una fortificación del siglo XVI que, además de ser testigo de la historia, está custodiada por ciervos.

La fortaleza también es conocida como el castillo de San Pedro, y se trata de la única construcción de su género que se conserva completa en toda Europa.

La fortaleza de Jaca

La Ciudadela de Jaca es una fortificación militar construida en 1592, durante el reinado de Felipe II, con el objetivo de proteger la frontera española de posibles invasiones francesas.

Su rasgo más distintivo es su planta pentagonal, perfectamente simétrica, rematada por cinco baluartes.

Vista aérea de Jaca. Luis Alcaraz Turismo de Aragón

Este diseño, conocido como 'fortaleza en estrella', convierte al monumento en uno de los pocos ejemplos europeos que se conservan en un estado excepcional.

Recorrer su interior es casi un viaje en el tiempo. Sus muros macizos de piedra muestran la maestría de los ingenieros militares del siglo XVI.

Ciudadela de Jaca.

La estructura fue concebida para resistir los ataques más modernos de su época, cuando la artillería pesada comenzaba a dominar los campos de batalla.

La planta en forma de estrella permitía un control preciso de los disparos y ofrecía ángulos óptimos para repeler ofensivas enemigas.

Hoy, además de su valor histórico, la Ciudadela funciona como espacio cultural y alberga el Museo de Miniaturas Militares, que exhibe más de 35.000 figuras en escenas históricas.

También cuenta con espacios expositivos. Actualmente y hasta el 7 de enero, acoge 'La luz del Románico', una exposición de Enriqueta María Rodríguez que reúne 75 obras sobre tabla inspiradas en la estética medieval y elaboradas con técnicas tradicionales de frescos y pigmentos naturales.

Los ciervos de la Ciudadela

Uno de los detalles más sorprendentes para los visitantes es la presencia de los ciervos que viven en el foso que rodea la fortaleza.

Estos animales fueron introducidos en los años 70 como parte de un proyecto destinado a revitalizar el entorno del monumento.

Desde entonces, se han convertido en una de sus mayores atracciones. Pasean con calma por el foso, creando una estampa insólita: una fortaleza militar acompañada por vida salvaje.

Las familias y turistas se detienen a observarlos mientras descansan o caminan tranquilamente, añadiendo un aire de serenidad al lugar.

Este pequeño 'parque de ciervos' dentro de un recinto histórico hace de Jaca un enclave aún más especial.

Pocos monumentos combinan tan bien la conservación patrimonial con la presencia de fauna autóctona, y por ello los ciervos se han convertido en uno de los símbolos más queridos de la ciudad.