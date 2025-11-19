Abiertas las inscripciones para 'La Invernal 2026' de MotorLand Aragón: dos días de deporte con sorpresas

La Invernal de MotorLand Aragón tendrá lugar el fin de semana del 17 al 18 de enero de 2026. El evento solidario, cuya causa benéfica se revelará en los próximos días, marca el inicio de temporada del complejo bajoaragonés con un extenso programa deportivo tanto en pista como en los boxes y paddock.

Las inscripciones para 'La Invernal 2026' se abrirán el día 19 de noviembre a las 12:00 de la mañana a través de la web de MotorLand Aragón.

La Invernal es una de las citas más especiales que acoge MotorLand Aragón. En ella, los beneficios obtenidos van a parar a una causa solidaria la cual será anunciada muy pronto. Para ello, el circuito de velocidad abre sus puertas a los participantes de las pruebas de ciclismo y running cuyo periodo de inscripción comienza el 19 de noviembre a las 12:00 de la mañana. Cabe añadir que en el futuro se habilitará también la inscripción a patines.

Categorías y precios de La Invernal

Las categorías serán 50K y 100K en ciclismo, además de la combinada y la BTT; y 42K, 21K, 10K y 5K en running. Todas las disciplinas contarán con carrera popular. Los precios serán de 15€ para running de 5K, 10K y ciclismo de 50K y BTT, mientras que la running de 21K y la 100K de ciclismo es de 20€.

La popular de ciclismo y running tiene un precio por inscripción de 25€. Todas las pruebas oficiales requerirán de una licencia para participar la cual puede obtenerse por 12€ al día. Para acabar, la inscripción a las carreras populares será de 6€.

Los colaboradores traerán actividades para todos los públicos en La Invernal

La Invernal contará también con actividades complementarias a lo sucedido en pista. Se podrán realizar visitas guiadas por las instalaciones en las que se explicará cómo se trabaja en un circuito además de conocer algunos de los puntos más importantes de MotorLand Aragón.

También habrá exhibiciones deportivas en el paddock, actividades para los más pequeños, acciones de seguridad vial, todo tipo de actividades por parte de las empresas colaboradoras y muchas más sorpresas que se irán revelando conforme se acerque la fecha. Además, el acceso será libre para el público no participante en las pruebas. En las próximas fechas se revelarán todos los colaboradores que tomarán parte en el evento y sin los que no sería posible la realización de La Invernal.