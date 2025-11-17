El barrio más poblado de Zaragoza cuenta con más de 100.000 habitantes y entre sus vecinos un 28% son extranjeros

Ir y venir de gente en la calle Delicias de Zaragoza E. E.

Zaragoza es ya la cuarta ciudad de España en términos de población, superando hace poco a Sevilla, ha analizado la procedencia, la edad y el nivel de estudios de sus vecinos para tener una radiografía de la ciudad.

La capital aragonesa cuenta con 28 distritos, incluyendo los barrios rurales. Cada uno cuenta con sus características y sus ventajas e inconvenientes. Los datos publicados nos dan una idea de cómo está creciendo y evolucionando la ciudad.

Según el informe municipal Cifras de Zaragoza 2025, Delicias vuelve a situarse como el barrio más poblado de Zaragoza, con 102.595 habitantes. Su densidad y diversidad lo convierten en un distrito clave dentro del entramado urbano.

El segundo en la lista es El Rabal, que suma 78.822 vecinos y representa la expansión de la ciudad hacia la margen izquierda del Ebro. Sus barrios: Picarral, Vadorrey, La Jota y Arrabal, combinan tradición y la llegada constante de nuevas familias, especialmente jóvenes.

En tercer lugar aparece San José, con 66.242 residentes. Su ubicación estratégica entre el centro y la zona periférica, junto a su amplia vida comercial, mantiene su histórico carácter de barrio obrero. Sin embargo, comparte con otras zonas consolidadas el desafío del envejecimiento poblacional.

El informe también destaca los distritos con un mayor nivel de estudios entre sus habitantes. En primera posición se sitúa Universidad, donde la presencia de facultades y centros superiores eleva de forma notable el número de vecinos con estudios universitarios. Le sigue Casablanca, caracterizado por su tradición residencial de clase media-alta.

Y el tercer puesto es para Romareda, un distrito muy próximo tanto al campus universitario como a equipamientos sanitarios, lo que favorece una población formada por profesionales y familias con alta cualificación académica.

Delicias

Con más de 102.500 habitantes en 2025, Delicias no solo es el distrito más poblado, sino también el más diverso. Un 28% de sus residentes son extranjeros, convirtiéndolo en el barrio con mayor presencia internacional de Zaragoza.

Su estructura demográfica refleja además una población mayoritariamente femenina (52%) y una edad media de 44 años en hombres y 48 en mujeres, lo que confirma una tendencia progresiva al envejecimiento.

Estos datos ponen de relieve un débil relevo generacional y la necesidad de reforzar políticas de dependencia y equilibrio demográfico, no solo en este barrio sino en toda la comunidad.

Solo el 46% de los vecinos de Delicias han nacido en Zaragoza. El resto procede de otras provincias aragonesas, diferentes comunidades autónomas o de otros países.

Esta composición multicultural genera un tejido social dinámico, pero también demanda servicios públicos adaptados y estrategias de integración eficaces.

Delicias continúa siendo un reflejo de la Zaragoza diversa y cambiante, un barrio que crece, se transforma y enfrenta nuevos retos sociales y demográficos año tras año.