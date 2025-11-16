Casa Agustín recibe el reconocimiento de restaurante del año por la Sociedad Gastronómica Burjazud

El Restaurante Casa Agustín ha recibido el reconocimiento a establecimiento del año por la Sociedad Gastronómica Burjazud. El premio ha sido otorgado este sábado en una comida celebrada en el propio local con el cual la entidad ha querido poner en valor su trabajo por mantener y resaltar la comida tradicional aragonesa.

La Sociedad Gastronómica Burjazud, de Villanueva de Gállego, concede desde hace 14 años esta distinción entre varios establecimientos de la Comunidad.

Así, este galardón tiene como finalidad reconocer la excelencia culinaria y el compromiso con la gastronomía aragonesa, valorando especialmente el uso de productos de proximidad, la calidad del servicio y la aportación al desarrollo de la cultura gastronómica regional.

En el caso del Restaurante Casa Agustín el jurado de la Sociedad ha destacado "capacidad para mantener la esencia de la cocina tradicional aragonesa, incorporando al mismo tiempo técnicas contemporáneas que refuerzan su identidad".

El presidente de la Sociedad Gastronómica Burjazud, Fernando Barrera, ha señalado durante la comida el esfuerzo colectivo de los profesionales por mantener viva la gastronomía aragonesa.

En especial, en esta ocasión ensalzan el trabajo del equipo de Casa Agustín que "trabajan cada día para dignificar la cocina aragonesa y mantener vivo su patrimonio culinario".

Con esta distinción, la Sociedad Burjazud que ha alcanzado este año la mayoría de edad, reafirma su voluntad de apoyar y poner en valor el trabajo de los profesionales de la hostelería aragonesa, contribuyendo al prestigio y la promoción de la gastronomía local.