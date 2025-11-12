Así es el puente medieval más grande de todo Aragón: tiene 700 años y cuenta con ocho arcos de medio punto

Qué tendrá la provincia de Huesca que parece que a cada paso que das te encuentras con detalles únicos e irrepetibles en otras zonas de España. Es lo que ocurre con el municipio de Capella, ubicado en la bella comarca de la Ribagorza.

Con tan solo 274 habitantes (según los datos del último censo), este bello municipio del norte aragonés puede presumir de tener el puente medieval más grande de todo Aragón. Además, con un estado de conservación más que óptimo, a pesar de sus 700 años de historia.

La construcción cuenta con nada menos que ocho arcos de medio punto, típicos de la Edad Media, en una distribución que se extiende durante 60 metros de longitud. Configurándose así como una de las principales maravillas medievales de la comunidad.

Así es el puente más largo de Aragón

Símbolo indiscutible del pueblo, este puente cumple su función con una estética deslumbrante, cruzar el caudal del río Isábena. Función que cumple sobradamente dadas sus dimensiones. Las pilastras y arcos descansan sobre tierra firme, lo que refuerza su estabilidad.

Destaca por sus ocho ojos de medio punto, que disminuyen de tamaño desde el arco central, el más imponente, con 20 metros de amplitud y tres centros que dan forma a su característico diseño.

A pesar de su envergadura, el puente es estrecho, contando con apenas 2,8 metros de ancho. Una característica habitual en las construcciones medievales, diseñada para evitar una presión excesiva sobre los arcos y mantener su equilibrio estructural.

El origen del puente se remonta al siglo XIII, aunque su apariencia actual procede de una restauración llevada a cabo a comienzos del siglo XXI. Por su valor histórico y arquitectónico, está catalogado como Bien de Interés Cultural.

Durante siglos, el puente fue un paso esencial para los vecinos de Capella. Hasta hace no mucho, incluso los tractores lo cruzaban para acceder a los campos del otro lado del río. Hoy está pavimentado con cantos de piedra, un detalle que mantiene viva la esencia del medievo.

Puente medieval más largo de Aragón Wikipedia

Otros encantos de Capella, Huesca

Más allá de su puente, Capella conserva un valioso patrimonio histórico con la Iglesia de San Martín, de estilo gótico-renacentista, y la Ermita de la Virgen del Llano, joya románica del siglo XIII en Laguarres.

Además, su ubicación estratégica configura el pueblo como un punto privilegiado para hacer senderismo, BTT o avistar aves, ya que hay gran variedad en la zona.

Para completar la visita no puede faltar un parón para 'recargar energías'. Para ello te recomendamos visitar el restaurante Casa Pastoré, ubicado en la carretera Valle de Arán. En cambio, si se prefiere una mayor variedad de opciones gastronómicas, a tan solo 30 minutos en coche se encuentra la localidad de Barbastro.