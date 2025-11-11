Alberto abre un restaurante en el centro de Zaragoza: "Hay 8 bocadillos de distintos orígenes como Nueva York o Cancún"

Un viaje puede empezar con un mordisco. Ese es el deseo de Global, la nueva bocatería que abrirá próximamente en Zaragoza y cuyo lema es muy revelador: “Bocadillos del mundo”. Este nuevo espacio todavía no tiene una fecha concreta para ver la luz, aunque es seguro que será en diciembre y dada la expectación que ha generado desde su anuncio, apunta a ser un éxito lleno de sabor.

“Es una bocatería de cocina internacional. Queremos coger sabores muy típicos de distintos orígenes, distintas gastronomías y convertirlos en un bocadillo que de alguna manera muestre la identidad gastronómica de cada lugar. La temática y la idea del local es que la gente viaje por medio de los bocadillos”, explica Alberto Brosed, propietario principal del negocio.

El hostelero abre así su tercer local, como parte del grupo Labamba, tras el que ya tienen en el centro de la capital aragonesa y en La Almunia con ese nombre. No obstante, Global se basa en un concepto de restaurante diferente a estos, siendo el primero que se enfoca más en la comida para llevar (delivery y take away), aunque también cuenta con mesas para consumir in situ.

Todavía con el establecimiento pendiente de su reforma, Global se ubicará en la calle Cadena, 31, esquina con la calle Reconquista, en el Casco Antiguo de Zaragoza y propone una oferta novedosa.

Carta de bocadillos

“Va a ser una carta cambiante”, asegura el dueño. “De momento tenemos 8 bocadillos de orígenes, otras dos opciones vegetarianas, que son adaptaciones de los bocadillos que ya tenemos y luego tenemos tres opciones para compartir”, explica.

Además de opciones vegetarianas también las hay sin gluten y los bocadillos son en pan brioche.

En concreto, los primeros “viajes” de sus bocadillos son a Nueva York, La Habana, Cancún, Sicilia y Cantón. En este aspecto, Alberto defiende que la intención es insistir más en hacerlos sobre ciudades.

Expectación

Con esa propuesta, el emprendedor desea que la gente lo acoja bien, aunque las primeras respuestas han sido muy positivas: “Está disparando muchas expectativas. Este quiere ser el primer local de varios, porque la intención es expandirlo. Estamos muy ilusionados, está habiendo muy buen hype”.

Hace unos días, Alberto publicó en sus redes sociales un vídeo mostrando el antes del establecimiento y anunciando la futura apertura. En su post de Instagram recibió numerosos comentarios (más de 200) que celebraban la noticia y le daban la enhorabuena.