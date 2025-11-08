Alberto Laplaza (33), socio de la primera empresa aragonesa en IA: "Hemos llegado a facturar 25.000 euros en un mes"

Alberto Laplaza, a sus 33 años, tiene claro que emprender siempre ha sido su sueño, aunque ha tenido que recorrer un largo camino. Mientras cursaba Finanzas y Contabilidad en la Universidad de Zaragoza, una enfermedad le obligó a interrumpir sus estudios.

Sin embargo, continuó formándose y se reinventó en el ámbito educativo con un máster en profesorado, donde comenzó a adentrarse en el mundo del emprendimiento.

Su primera experiencia fue con una empresa de eventos que fundó junto con un amigo y mantuvo hasta cinco años. Pero los inicios, casi siempre, suelen ser complicados: "La vida cambia, cualquier emprendedor lo sabe, hay altibajos y es como una montaña rusa", recuerda Alberto.

Aun así, decidió probar en un nuevo campo: la formación de herramientas en inteligencia artificial. Fue entonces cuando descubrió lo que quería hacer: "Vinculé mis dos pasiones, la formación y el emprendimiento", explica.

De esa unión nació IA Experience, la primera empresa en consultoría y formación en inteligencia artificial de Aragón. Su objetivo, como define Alberto, es claro: "Hacer llegar la inteligencia artificial a todo el mundo", afirma.

Y es a partir de 2024 cuando, junto con su socio Iván Reyes, se impulsan sus formaciones en inteligencia artificial para todo tipo de sectores y perfiles profesionales.

IA Experience

El crecimiento fue rápido: "Tuvimos un crecimiento exponencial, empezaron muchos proyectos como con CEOE Aragón", cuenta.

La clave de sus formaciones, como dice, está en ofrecer formaciones prácticas: "Con calidad actualizada y todo tipo de herramientas en IA", cuenta.

De esta manera, llegó el mayor reto y proyecto para ellos, la "Semana de la IA", un evento en colaboración con Zaragoza Activa."Fue el primer evento relacionado con IA por sectores, lo realizamos en Zaragoza Activa y hubo una asistencia de alrededor de 700 participantes con 36 ponentes, desde Microsoft hasta The Clueless", afirma.

El mundo de emprender

Pero no es nada "fácil" montar una empresa desde cero. Alberto recuerda sus inicios: "Las primeras formaciones daban entre 500 y 600 euros de facturación", afirma.

Sin embargo, el aumento cambió de un año para otro: "Multiplicamos esa cantidad hasta alcanzar los 5.000 euros", afirma.

Y continúa con los ingresos de ahora: "Venimos de un mes de octubre bastante bueno, hemos podido llegar a facturar en torno a unos 25.000 euros en un mes", dice.

Aunque, a pesar del crecimiento, Alberto dice que de momento es todo para una reinversión: "Somos una startup, no hemos financiado nada, reinvertimos todos nuestros beneficios en nuevos proyectos", detalla.

En cuanto a la burocracia, cuenta, todo ha cambiado desde que montó su primera empresa: "Todo se ha agilizado", afirma. A lo que añade: "Es mucho más fácil porque hay puntos de encuentro como cámaras de comercio o ayuntamientos que ayudan al emprendedor a hacer todos los trámites iniciales", dice.

Mirada hacia el futuro

Su visión del futuro pasa por seguir apostando por la formación como motor de cambio. “La inteligencia artificial está transformando todos los sectores y va a generar una revolución laboral. No es una crisis económica, sino de mercado", advierte.

Asimismo, hace énfasis en la importancia de que las personas se formen de cara al futuro: "No puede ser que no estén actualizadas en IA".

Por eso, su siguiente proyecto es una academia online que permita llevar su modelo a toda España e incluso Latinoamérica.

Y, aunque ofrecen todo tipo de formaciones en IA, tal y como cuenta, según ChatGPT o Copilot IA Experience es "una de las mejores empresas posicionadas para formar empresas en inteligencia artificial".

"Somos especialistas en capacitar a diferentes tipos de departamentos que tienen una empresa y formarlos entre 12 y 20 horas dándole todos los conocimientos y herramientas acordes a sus flujos de trabajo", explica.

Así, recalca que es necesario formarse en inteligencia artificial: "La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente", afirma rotundo.