Pili (70), pensionista zaragozana sobre los viajes del Imserso: "Por 120 euros más tengo una habitación individual"

Comienzan los viajes del Imserso y miles de jubilados están pendientes del tiempo para saber qué meter en la maleta.

Se lanzan 879.213 plazas para que los pensionistas puedan viajar por toda España por menos de 300 euros. A pesar de las críticas que el programa ha recibido, Pili, zaragozana de 70 años, considera que es un "chollo" y que "los que se quejan no deberían ir".

La jubilada es una disfrutona, y ya ha conocido Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Mallorca, Peñíscola y Salou.

"Mi experiencia es positiva 100%, por 300 euros estoy conociendo toda España", asegura Pili, aunque reconoce que ahora paga un poco más para tener habitación individual durante la semana de vacaciones.

"Por 120 euros más duermo sola, como no voy con pareja, lo prefiero", explica. Muchos de los jubilados que viajan con el Imserso suelen ir en pareja o en grupo.

Pili en diferentes viajes del Imserso. Cedida.

Respecto a la alta demanda de los viajes del Imserso, Eva Morcuende Fernández, responsable de oficina en la agencia Be Travel explica que "cada comunidad tiene asignadas un número de plazas para ofrecer".

En total, se ponen a la venta alrededor de 800.000 plazas en toda España, aunque para Aragón "no son muchas", pues depende del número de pensionistas de cada comunidad.

Eva calcula que desde Zaragoza hay solo seis salidas hacia Tenerife entre mayo y junio, con un avión de unas 180 plazas cada una.

Desde Zaragoza, los destinos más solicitados son las islas. "Sobre todo Canarias: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote o Tenerife. Son lugares a los que no hay vuelos directos desde aquí, y con el Imserso salen a un precio bastante mejor que si lo contrataras por tu cuenta", detalla Eva.

Viajes del Imserso

Los viajes varían según la temporada y el destino. Una semana en la costa peninsular puede costar desde 230 euros por persona, mientras que las islas rondan los 380 euros.

El precio incluye transporte, hotel, pensión completa, servicio médico y excursiones opcionales durante 7 días. Pero si se quiere por ejemplo, habitación individual hay que pagar un extra, al igual que si se hacen planes fuera de lo organizado, que cada pensionista paga lo suyo.

"Está todo tan preparado que no entiendo cómo la gente se queja".

Los viajes varían según la temporada y el destino. Una semana en la costa peninsular puede costar desde 230 euros por persona, mientras que las islas rondan los 380 euros.

El precio incluye transporte, hotel, pensión completa, servicio médico y excursiones opcionales durante 7 días.

"El Imserso también funciona con dos temporadas: una baja y otra alta. En Canarias, por ejemplo, la alta es diciembre, enero y febrero, mientras que en la península lo es octubre, mayo y junio", explica Morcuende.

Por último, Pili asegura que todo está muy bien organizado. "Llegas al aeropuerto, hay un cartelón del Imserso y te indican qué autobús te lleva al hotel. Está todo tan preparado que no entiendo cómo la gente se queja. En los bufés, si se acaba algo, al momento traen más", concluye.