Aterrizan 2 nuevas marcas a este centro comercial de Zaragoza: "Ocuparán más de 350 metros cuadrados"

Zaragoza se prepara para la llegada de dos nuevas marcas. La apertura de sus tiendas acaba de ser confirmada, y abrirán próximamente en La Torre Outlet.

Hablamos nada más y nada menos, que de Harper & Neyer, firma española de estilo casual premium, y New Blanco, la esperada reapertura de la icónica marca española Blanco.

New Blanco ha pasado por varios altibajos empresariales en los últimos años, pero vuelve por todo lo alto con su primera tienda de España, precisamente en Zaragoza este mes de noviembre. Después pretende abrir otros locales en ciudades como Murcia, Córdoba o Sevilla.

La apertura de New Blanco supone el regreso de una de las marcas más queridas del panorama nacional, que renace bajo un nuevo concepto de moda femenina actual, fresca y accesible.

La tienda ofrecerá una amplia colección de prendas versátiles y en tendencia, adaptadas al estilo de vida de la mujer moderna.

La marca estará ubicada en el número 45, cerca de los cines, y tendrá un espacio de 218 m². La fecha exacta está aún sin confirmar, pero según ha podido saber El Español, será este mes de noviembre.

Por su parte, Harper & Neyer llega a La Torre Outlet Zaragoza con su propuesta de moda masculina contemporánea, inspirada en el estilo universitario americano y el espíritu mediterráneo.

La marca, conocida por su calidad, diseño y carácter urbano, contará con un espacio que reflejará su estética cuidada y atemporal.

Harper & Neyer ocupará los 159 m² del local número 74, en la zona donde está ubicada Adidas. La fecha tampoco se ha dado a conocer, pero abrirá después de New Blanco.

"Seguimos ampliando nuestra oferta con marcas que aportan valor y diversidad a la experiencia de compra de nuestros clientes", han destacado desde la gerencia de La Torre Outlet Zaragoza.

"Estas incorporaciones reflejan la buena dinámica comercial del centro y el interés de las marcas por formar parte de nuestro proyecto", han señalado.

La apertura de Harper & Neyer y New Blanco se suma a otras incorporaciones recientes en el centro, reforzando el crecimiento sostenido de La Torre Outlet Zaragoza tanto en ocupación como en afluencia de visitantes.

Con estas aperturas, el centro outlet zaragozano consolida su posición como referente de compras en el norte de España, ofreciendo a sus visitantes una mezcla única de moda, lifestyle y restauración, con más de 70 tiendas de primeras marcas y descuentos durante todo el año.