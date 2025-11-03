El pueblo de Aragón favorito por Ferrero Rocher para iluminarlo en Navidad: hay 17 municipios candidatos de toda España

La firma de bombones ha vuelto a lanzar su tradicional iniciativa 'Juntos Brillamos Más', un proyecto que cada año llena de luz y magia un rincón de España. En esta edición, el concurso cobra una dimensión inédita, ya que por primera vez, 17 municipios competirán por conseguir la emblemática iluminación navideña de la marca.

El lema de esta edición, “Vota el pueblo que podrá vivir una iluminación espectacular estas Navidades”, invita a los ciudadanos a participar eligiendo qué localidad será la protagonista de este 2025. Más allá del espectáculo de luces, la campaña busca rendir homenaje a la diversidad, las tradiciones y el patrimonio cultural que hacen único a cada rincón del país.

Con este nuevo formato, Ferrero Rocher amplía su alcance y refuerza su compromiso con las comunidades locales. A lo largo de sus doce ediciones, la marca ha iluminado más de una decena de pueblos repartiendo ilusión y miles de kilómetros de luces por toda España. Entre sus anteriores ganadores destacan Ribadavia (Ourense) el año pasado, o La Alberca (Salamanca) en el 2023.

Iluminación de Ferrero Rocher en La Alberca 2023 E.E

Lista de pueblos candidatos de 'Juntos Brillamos Más'

Estos son los 17 municipios escogidos por Ferrero Rocher:

Albaida (Valencia, Comunidad Valenciana)

Altafulla (Tarragona, Cataluña)

A Guarda (Pontevedra, Galicia)

Balmaseda (Vizcaya, País Vasco)

Bullas (Murcia)

Cómpeta (Málaga, Andalucía)

Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha)

Cudillero (Asturias)

Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura)

Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León)

San Vicente de la Barquera (Cantabria)

Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares)

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias)

Torrelaguna (Madrid)

Viana (Navarra)

Graus (Huesca, Aragón)

El municipio oscense será el encargado de representar a Aragón, con la esperanza de convertirse en el epicentro navideño del país.

Así es Graus

Situado en la Ribagorza, Graus es un pueblo con una riqueza patrimonial y cultural que lo convierte en uno de los destinos más bellos de Aragón. Su Plaza Mayor, de estilo renacentista y rodeada de soportales, acoge la Casa Consistorial del siglo XVI y edificios emblemáticos como Casa Bardaxí o las Casas Barón y Heredia, cuyas fachadas lucen pinturas alegóricas del siglo XVIII.

La localidad está estrechamente ligada a la figura de Joaquín Costa, uno de los pensadores más destacados de la historia aragonesa. Su casa se conserva en perfecto estado y un monumento en la calle Barranco recuerda su legado.

Entre los símbolos de Graus destaca la basílica de la Virgen de la Peña, desde cuyo claustro se obtienen unas vistas ‘de infarto’ del municipio.

Además, este municipio también es símbolo de gastronomía. Su longaniza, incluida en el Libro Guinness de los Récords como la más grande del mundo, protagoniza cada año la Fiesta de la Longaniza, declarada de Interés Turístico de Aragón.

Lo que está claro es que Aragón tiene un buen representante en la campaña de Ferrero Rocher, la cual ya ha encendido la ilusión de toda la región para convertir Graus en el pueblo con la iluminación más especial de esta Navidad.