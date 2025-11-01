David (24), barbero tras dos años en Australia: "He ganado 42.000 dólares y sólo he pagado 5.000 en impuestos"

A los 13 años, David Izquierdo ya manejaba la maquinilla con soltura. Hoy, con 24 años, ha convertido ese hobby adolescente en una profesión que le ha llevado hasta el otro lado del mundo. Y es que, eso de cumplir el sueño americano se ha quedado atrás, ahora lo que triunfa son países como Suiza o Australia, donde los sueldos y los impuestos son un paraíso comparados con España.

Decidió abandonar Zaragoza para abrirse camino en Australia, un país que muchos describen como una tierra de oportunidades pero donde la vida también exige adaptación y esfuerzo.

David lo hizo con decisión, y no solo ha logrado estabilidad, sino también notoriedad: acumula casi 90.000 seguidores en Instagram, donde comparte su día a día y su experiencia profesional.

Su paso por el programa Aragoneses por el mundo, en la temporada pasada, permitió conocer de cerca cómo es su vida allí. En el espacio televisivo, David explicó las condiciones laborales que encontró en Sidney, donde comenzó su aventura.

“Allí tienes el contrato normal de 40 horas fijas, pero también existe el ‘contrato casual’, muy común entre inmigrantes”, explicaba. Este tipo de acuerdo, aunque no garantiza un número fijo de horas semanales, ofrece más libertad y mejor remuneración: “En mi caso cobraba 32 euros por hora de lunes a viernes, 40 los sábados y 47 los domingos”.

Ahora, tras mudarse a Gold Coast, David sigue ejerciendo su oficio, pero con una visión más amplia del sistema laboral y fiscal australiano. En uno de sus últimos vídeos, comparó la carga impositiva de España Vs Australia.

“Por ser autónomo no pagas ni un duro”

En ese vídeo, David desglosó con claridad lo que muchos trabajadores extranjeros descubren al llegar a Australia: un sistema fiscal más flexible y con ventajas notables para los autónomos. “La diferencia de pagar impuestos en España y en Australia no tiene ningún sentido”, afirma sin rodeos.

Explica que en Australia existe el Tax Return, un proceso de devolución de tasas que cada año permite recuperar parte de los impuestos pagados. Según detalla, los ingresos inferiores a 18.000 dólares australianos están exentos de tributar. “Si ganas de 0 a 18.000, no pagas nada”, comenta.

David ha trabajado tanto como empleado (bajo el sistema TFN) como por cuenta propia (ABN), lo que le ha permitido conocer ambas realidades. “Por ser autónomo no pagas ni un duro, nunca. Eso de la tasa de autónomos no existe”, recalca, marcando una clara diferencia con el sistema español, donde la cuota fija mensual es obligatoria incluso si no hay ingresos.

Durante su estancia en el país, ha acumulado unos ingresos totales de 42.000 dólares australianos, de los cuales solo ha pagado 5.000 en impuestos, es decir, alrededor del 12%. Pero lo más sorprendente llega con el Tax Return: “De esos 5.000 que pagué, me han devuelto 3.200”, añade.

Su testimonio no solo refleja el atractivo económico que Australia representa para muchos jóvenes españoles, sino también cómo un cambio de país puede transformar por completo la percepción del trabajo, los impuestos y las oportunidades.

Por el momento, David continúa cortando el pelo a miles de kilómetros de Aragón, pero con la satisfacción de haber encontrado un sistema que, según él, le permite vivir mejor y trabajar con libertad.