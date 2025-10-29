El festival 'gastro' que celebra el cachopo durante 10 días: versiones creativas y sin límites en restaurantes de Aragón

Aragón se empana. Literalmente. Pero no por despiste, sino por hambre y por orgullo. Llega a la Comunidad el primer festival que celebra el cachopo, un plato asturiano pero muy demandado en cualquier lugar del país. En concreto, es uno de los más vendidos en restaurantes aragoneses.

Como consecuencia de su éxito, nace el Aragón Cachopo Fest, un festival que se celebrará del 20 al 30 de noviembre y en el que participarán restaurantes de Zaragoza, Huesca, Teruel y otras localidades.

Estos presentarán sus versiones más creativas, tradicionales, cañeras o experimentales del cachopo, sin límites y las inscripciones se abrirán dentro de poco.

Los organizadores llevan varias ediciones proponiendo llenar Zaragoza con propuestas de lo más creativo entre dos filetes (con el festival Zaragoza Cachopo Fest). Está demostrado que cabe de casi todo: queso de Radiquero, jamón de Teruel, longaniza de Graus, borraja, ternasco, cebolla de Fuentes, trufa del Moncayo…

Así pues, no es casualidad que en 2024 el Restaurante Más Torres de Zaragoza se proclamara Campeón del Mundo del Mejor Cachopo en la categoría de carne, un galardón otorgado por La Guía del Cachopo en un certamen internacional con más de 105 participantes de 10 países. Fue la primera vez en más de una década que el premio salió de Asturias o Madrid. Y en 2025, Señor Cachopo de Zaragoza quedó subcampeón mundial.

Un cachopo muy aragonés

El cachopo nació en Asturias, pero el cachopo que se come en Aragón tiene identidad propia porque el relleno lo cambia todo, con ternasco en lugar de ternera, trufa negra en lugar de champiñón o queso artesano local en vez de cabrales.

En el fondo, el cachopo es muy aragonés: contundente, generoso, y con mucho carácter.

Cartel del festival.

"El continente es asturiano, el contenido es aragonés", explican desde Zaragoza Food Fest, organizadores del evento. "No es una invasión. Es una colaboración creativa no solicitada. Como cuando tu vecino te deja el coche y se lo devuelves tunneado. Con cariño, pero mejorado".

Y los datos lo confirman: el cachopo se ha consolidado como uno de los platos estrella en la hostelería española. El consumo de carne en los hogares españoles creció un 2,4% en 2024, con la hostelería registrando incrementos notables en gasto y frecuentación. El cachopo, por su versatilidad y capacidad para incorporar productos locales, se ha convertido en un éxito en las cartas de todo el país.

"Queremos llenar los restaurantes, hacer ruido y demostrar que el cachopo puede ser un vehículo perfecto para poner en valor el producto de cercanía", explican desde la organización. "Y de paso, empanamos el territorio entero. Porque si ya éramos cabezones, imagina ahora que somos crujientes".

El Aragón Cachopo Fest arranca el 20 de noviembre y se extiende hasta el 30 de noviembre. Diez días para recorrer Aragón de cachopo en cachopo, descubriendo rellenos sorprendentes, combinaciones imposibles y sabores que solo pueden nacer aquí.