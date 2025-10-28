María, Iñigo y Yago, hermanos que abren una nueva tienda en Zaragoza: "Intentamos tener los precios muy ajustados"

Hace dos años, en 2023, tres hermanos de Pamplona, María, Iñigo y Yago, decidieron crear su propia marca de complementos y bisutería. Ahora, en 2025, preparan la apertura de su tercera tienda. Godetia sigue creciendo y llega a Zaragoza para ofrecer piezas muy especiales al público maño.

Con presencia en Pamplona y en Vitoria, amplían horizontes con un nuevo local en Zaragoza, el primero de Aragón. En cuanto a la decisión de abrir en la capital, los propietarios justifican la proximidad con su tierra y el tamaño de la ciudad, que consideran “muy interesante”.

Concretamente, Godetia se instalará en la calle San Ignacio de Loyola, número 10, en el espacio que dejó vacío la marca Jott, tienda de abrigos, que cerró hace unos meses. La nueva tienda seguirá la estética de las que ya tienen, con tonos blancos y mucha luz.

Para esta nueva etapa, las expectativas son muy buenas. “Si no, no iríamos”, señala María Lacasa. “Es muy buena calle comercialmente. No es la avenida principal, que ahí están todas, pero es que es imposible por los precios. Pensamos que es un sitio cerca de El Corte Inglés y esperamos que la acogida sea tan buena como la que hemos tenido en Vitoria”, cuenta la propietaria.

Godetia se instalará en el antiguo local de Jott.

Godetia, cuyo nombre viene de una planta con flores vistosas, abrirá el próximo viernes 14 de noviembre en Zaragoza y así la marca inaugura su tercera tienda en dos años. “Vamos a tienda por año”, celebra María Lacasa.

Catálogo Godetia

En esta tienda el público podrá encontrar piezas seleccionadas con mimo: collares, pulseras, anillos, pendientes, bolsos y pañuelos que transforman cualquier look con un toque de estilo y frescura. En este punto hay que destacar que también hay productos para caballero como corbatas, cinturones, gemelos o carteras.

Sin embargo, Godetia es más que una tienda de bisutería y complementos, es un espacio pensado para mujeres que disfrutan de cuidarse, reinventarse y sentirse bien cada día.

Además, en sus ideas defienden que “la moda no tiene edad, pero sí actitud”. Por eso, apuestan por diseños actuales, cómodos y favorecedores, a precios accesibles, sin renunciar a la calidad ni al buen gusto ni a estar a la moda.

“Es una tienda en la que intentamos tener los precios muy ajustados en todo. De esta forma, primamos lo que es la rotación del producto”, declara una de las hermanas.

En definitiva, Godetia es el lugar “donde la moda se disfruta, sin prisas y sin gastar una fortuna”.

"Cada detalle está pensado para ti: para que te pruebes, combines, redescubras tu estilo y salgas con esa sensación tan bonita de haberte regalado un momento para ti", detallan desde la marca.