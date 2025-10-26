Sergio (24), emprendedor en Andorra, sobre sus fuentes de ingreso: "Gané más de 100.000 euros al año sólo con eso"

El emprendimiento online vive una auténtica explosión. Las redes sociales se han convertido en escaparates gigantes donde jóvenes con talento logran crear negocios rentables desde sus habitaciones. Uno de esos casos de éxito es el de Sergio Beguería, un zaragozano de 24 años que ha logrado lo que muchos sueñan: vivir de Internet, facturando cifras que hace unos años parecían imposibles.

Su historia no es fruto del azar. Desde los 16 años comenzó a experimentar con proyectos digitales, y su curiosidad por entender cómo funciona la atención en Internet lo llevó a construir una comunidad que hoy supera el millón de seguidores juntando todas sus redes sociales. En su canal, combina reflexiones sobre emprendimiento, productividad y mentalidad, con datos reales sobre sus propias fuentes de ingresos.

“Cuando tenía 16 años gané por primera vez 1.000 euros en un solo mes. Cuando tenía 17 gané por primera vez más de 2.000 euros. Cuando tenía 19 años, gané por primera vez más de 5.000 euros, con 21 más de 10.000 y así en adelante hasta ahora mismo con un proyecto que hace 1.000.000 de euros al año”, afirma.

“Estamos en una época en la que todo es posible si haces las cosas correctas y aprovechas la oportunidad en la que vivimos”, afirma con seguridad, consciente de que captar la atención hoy vale más que nunca. Y suponiendo, por ende, la receta del éxito en su caso personal.

Sus fuentes de ingreso

El joven emprendedor ha diversificado su modelo de negocio con varias líneas de ingresos que le permiten generar beneficios constantes. “Lo que antes te costaba impactar a un millón de personas ahora es cuatro veces más caro. Si sabes atraer la atención, te haces de oro”, explica.

1) Venta de productos.

Una de sus principales fuentes es la venta de productos propios, que van desde libros y formaciones hasta experiencias presenciales. Entre ellas, destaca el evento Tengo un plan, vinculado a su podcast, que organizan dos o tres veces al año.

Las entradas oscilan entre los 35 y los 250 euros, dependiendo del tipo de acceso. “Si hacemos un evento de 1.000 personas, podéis echar las cuentas”, comenta con una sonrisa.

2) Afiliación.

Es un sistema en el que promociona productos de terceros y recibe una comisión por cada venta generada. “Si un producto vale 1.000 euros, puedes llevarte 200 o 300 solo por recomendarlo. Con un vídeo puedes generar 100, 200 o incluso 300 ventas, si tienes el tráfico adecuado”, señala.

3) Patrocinios.

En YouTube, hay marcas dispuestas a pagar miles de euros por aparecer en un vídeo y pueden convertirse en una fuente importante de ingresos. Aun así, Sergio insiste en la importancia de mantener el equilibrio: “Hay marcas que se pasan de pesadas y cansan a su audiencia. No se trata de vender a cualquier precio.”

4) Pago por visitas en plataformas.

Es decir, el dinero que las plataformas como YouTube, TikTok o Spotify pagan directamente por las reproducciones. “Esto es una locura. Por el simple hecho de crear contenido y salirle a la audiencia que te está viendo, ganas dinero”, reconoce.

Sin embargo, su auténtico salto llegó con los infoproductos, un formato que le permitió escalar sus ingresos de manera exponencial. “Fue cuando empecé a vender mis propios cursos y programas que todo cambió. Aquí fue cuando ya conseguí ganar más de 100.000 € en un año”, recuerda.

Cómo he Pasado de 0 a 1.000.000€ Online: Mis fuentes de Ingreso

Hoy, instalado en Andorra, Sergio Beguería representa a una nueva generación de emprendedores digitales que han entendido la economía de la atención como pocos. Su caso demuestra que en Internet no basta con crear contenido, hay que saber venderlo y sobre todo, monetizarlo.