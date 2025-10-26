El mejor municipio para vivir en Aragón según la IA: "Hay pisos por 100.000 euros a 20 minutos de Zaragoza"

Un hombre observa los anuncios de venta de pisos en una inmobiliaria Miriam Chacón ICAL

Los bajos salarios y el alto coste de vida hacen que muchos tomen la decisión de huir de las grandes ciudades para emprender una nueva vida en municipios cercanos, con precios más accesibles y que no les suponga tanto agobio económico al mes.

No obstante, cuesta tomar la iniciativa y decidir por qué localidad decantarse. Para tomar una decisión de estas magnitudes es importante valorar los pros y los contras, así como las prioridades de cada uno.

¿Cuál es el mejor municipio de Aragón para vivir? Para tratar de solventar esta duda, le hemos hecho la pregunta a la Inteligencia Artificial, y ha tomado una decisión basándose en cuestiones como la vivienda, trabajo y ocio, entre otras.

Según ChatGPT, el mejor lugar de Aragón para vivir cerca de Zaragoza es Cuarte de Huerva. En 2024 contaba con 15.112 habitantes, tal y como recoge el Instituto Nacional de Estadística. Actualmente, se considera la quinta localidad en población después de Zaragoza, Calatayud, Utebo y Ejea de los Caballeros.

"A 20 minutos de la ciudad", esta localidad es la que escoge la Inteligencia Artificial como la mejor opción para vivir con una buena calidad de vida.

Cuarte de Huerva

Según la IA "Cuarte de Huerva representa el equilibrio perfecto entre cercanía a la ciudad y tranquilidad residencial", ha afirmado. Está a menos de 20 minutos en coche de Zaragoza, lo que permite disfrutar de todas las comodidades de la capital sin renunciar a un entorno más sosegado.

Esa proximidad facilita trabajar, estudiar o salir en Zaragoza, pero regresar cada día a un lugar con aire más limpio y calles más tranquilas. Es lo que se suele conocer por 'ciudades dormitorio'; no obstante, el municipio zaragozano tiene mucha vida.

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, en imagen de archivo. Europa Press Zaragoza

"El ambiente familiar y joven del municipio crea una sensación de comunidad difícil de encontrar en la gran ciudad",ha asegurado ChatGPT. Es cierto que la mayoría de sus habitantes son familias jóvenes, lo que demuestra la edad media de la localidad que es de, aproximadamente, 32 años.

Cuarte dispone de colegios, zonas deportivas, comercios, restaurantes y una red de transporte urbano que facilita los viales a la ciudad. "Los servicios locales están a la altura de un municipio moderno y en expansión", ha sentenciado la IA.

Respecto a la vivienda disponible en la zona, hay algunos pisos y habitaciones en alquiler pero la mayoría de la oferta es de compra. Los pisos más baratos rondan los 100.000 euros y la casa más cara, un chalet de 198m2 con piscina y garaje, se vende a 820.000 euros.

En el portal inmobiliario Idealista, también se encuentra mucha oferta de chalets de obra nueva con unos precios entre los 400.000 y 600.000 euros, totalmente equipados y con 4 habitaciones.

Desventajas de vivir en Cuarte

Parece ser que Cuarte es la mejor opción para cualquiera que quiera vivir fuera de las grandes ciudades. No obstante, el municipio también cuenta con sus desventajas.

"El rápido crecimiento tiene su cara B: el precio de la vivienda se ha disparado en pocos años", sentencia la IA. Lo que antes era una alternativa económica a Zaragoza se ha convertido en una zona con alta demanda y precios similares a algunos barrios de la capital. Esto puede dificultar el acceso a quienes buscan su primera vivienda o un alquiler asequible.

Por otro lado, "la dependencia del coche" para muchos vecinos es una realidad. Aunque existen líneas de autobús que conectan con Zaragoza, "los horarios no siempre se adaptan a las necesidades laborales o familiares". La mayoría de los residentes siguen usando el coche para desplazarse, lo que genera cierta saturación en horas punta.

El crecimiento urbanístico a veces supera la capacidad de los servicios. En determinadas zonas, "la expansión rápida ha traído consigo obras constantes, problemas de aparcamiento y una sensación de que la infraestructura va un paso por detrás de la población". Es un reto común en municipios en plena transformación.

Por último, pero no menos importante, Cuarte sufre de una deficiencia urbanística que ha provocado grandes inundaciones. La última el pasado mes de septiembre que "dejó coches flotando en los garajes" y los vecinos tuvieron que limpiar el barro "durante semanas".