Abre en Zaragoza una tienda con cientos de productos 'low cost': "Tiene todo lo que puedas imaginarte"

Las tiendas multiproductos con precios 'low cost' siguen llegando a Zaragoza como consecuencia de su exitosa acogida por los vecinos. Ahora es el turno de Flying Tiger Copenhagen, la cadena danesa de artículos de diseño que amplía su presencia en Zaragoza con la apertura de una nueva tienda, la tercera de la ciudad.

La firma inaugurará el próximo viernes 14 de noviembre un establecimiento en el centro comercial GranCasa del Actur, tal y como se puede leer en el exterior del nuevo local.

Se trata de la tercera tienda de Tiger en Zaragoza, tras la ubicada en el centro, en la calle Alfonso I, y la del centro comercial Puerto Venecia. En esta ocasión, cruza el río para instalarse en GranCasa, en concreto, en la planta baja.

De hecho, Tiger ocupa el lugar que dejó vacante hace unos meses la tienda de ropa y calzado deportivo Foot Locker, enfrente del Decathlon.

Actualmente, en su exterior se anuncia la fecha de apertura, el 14 de noviembre. Además, aparece un QR para que aquellos interesados en trabajar en la tienda puedan unirse.

Imagen del exterior de Tiger actualmente. E.E.

Precios competitivos

Tiger es una marca minorista global que nació en 1988 para ofrecer todo tipo de artículos de bajo coste, desde decoraciones para fiestas, papelería, equipos materiales de cocina, grandes regalos para amigos y familiares y hasta juguetes para niños. En este aspecto, en sus tiendas el cliente puede encontrar todo lo que busca.

Su propuesta consiste en ofrecer productos de marca propia, diseñados por un equipo propio, originales, funcionales y muy variados a precios muy competitivos (una buena parte de sus artículos cuesta menos de 5 euros), lo cual le ha permitido a la cadena convertirse en referente del comercio ‘low cost’.

Así pues, las reseñas de la tienda que ya tiene Tiger en el centro de Zaragoza, muestran que es un concepto que los zaragozanos demandan.

Una de ellas la valora así: “Tienda muy céntrica con productos muy originales y variados, tiene de todo un poco: accesorios, cosas de playa, juguetes, para pintar, de mascotas, de deporte, tecnología, manualidades, decoración, velas... Todo lo que puedas imaginarte. Genial para hacer algún regalo. Me llevaría media tienda”.

En total, tiene más de 2.000 comentarios y una valoración de 4,1 sobre 5.

Aperturas en GranCasa

La futura llegada de Tiger a GranCasa supone otro paso más en la nueva etapa que vive el centro comercial, que ha presenciado grandes aperturas en los últimos meses como la de Primaprix, Primark, Normal y Álvaro Moreno.

Igualmente, ha habido cambios de localizaciones de algunas de sus marcas (Misako, Parfois, Stradivarius). También cambiará de ubicación próximamente Jack & Jones, en el espacio que deja vacío Stradivarius.

Además, está pendiente la apertura de Tramas Home o de un salón de peluquería en la planta baja, Beth’s Hair Salon & Store.