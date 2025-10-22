La mejor palmera de mantequilla de España se hace en este pequeño pueblo de Huesca: solo cuesta 2,5 euros

Un jurado analiza los dulces en el I Concurso a la Mejor Palmera de Mantequilla de España. Huesca es Dulce Redes Sociales

En Aragón sabemos de dulces. Tanto es así que tenemos una palabra propia para definir ese gusto por los postres: lamineros. Por ello, no es de extrañar que la mejor palmera de mantequilla de España sea de una pastelería aragonesa.

Por primera vez se ha celebrado en Huesca el Concurso Nacional de Palmeras. En el marco de la segunda edición de la feria Huesca es Dulce tuvo lugar la primera edición del Concurso a la Mejor Palmera de Mantequilla de España, y la ganadora ha sido una palmera elaborada por la pastelería oscense Tolosana.

El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Huesca, se celebró el pasado fin de semana, entre los días 17 y 18 de octubre, y busca reconocer la excelencia en la repostería tradicional.

La mejor palmera de mantequilla de España se vende en todas las tiendas Tolosana y tiene un precio de solo 2,5 euros. Tiene un tamaño normal, para una persona.

Aparte de la palmera clásica también tienen la propuesta de chocolate. La palmera de mantequilla está cubierta por un chocolate del 74% y tiene un precio un poco superior, de 2,95 euros.

Tolosana está de enhorabuena. Además de este galardón, hace unos días se anunció su reconocimiento con la Placa al Mérito Turístico de Aragón 2025, que se entregará el próximo 11 de noviembre en Jaca.

En concreto, la distinción ha recaído sobre el pastelero Jesús Tolosana Viu, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su papel fundamental en la promoción del patrimonio gastronómico aragonés.

Los dulces de la famosa pastelería se elaboran en su propio obrador de Almudévar, un pequeño pueblo de Huesca con mucho encanto.

La empresa familiar comenzó siendo una pequeña panadería con tienda en el pueblo. Hoy, la cuarta generación al frente del negocio cuenta con varios establecimientos repartidos por toda la comunidad y distribuye su producto estrella en tiendas gourmet de toda España.

Almudévar, tierra dulce y con historia

Sobre un cerro que domina la población se levantan los restos de su castillo, cuya forma redonda dio origen al nombre árabe Almodóvar (“el redondo”), del que procede Almudévar.

Dentro del recinto de la fortaleza se construyó, entre los siglos XII y XIII, la ermita de la Virgen de la Corona. Precisamente, las fiestas que se celebran en septiembre en honor a la Virgen de la Corona están declaradas de Interés Turístico de Aragón. Los vecinos se vuelcan cada año con esta celebración, que vive su momento más emotivo cuando la imagen sale en procesión.

Junto al castillo y la ermita se encuentra el Centro de Interpretación El Bodegón, donde es posible conocer más sobre la tradición vinícola de esta tierra.

Ya en el casco urbano destaca la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, una hermosa obra barroca del siglo XVIII.

Pero si por algo es conocida esta localidad, es por su trenza: un exquisito dulce que ostenta el sello C’ Alial, marca de garantía del Gobierno de Aragón, y ofrece un contraste de sabores único. ¡En cuanto la pruebes, querrás repetir!

La trenza es un postre que ha alcanzado la categoría de regalo. Cuando un aragonés visita a un amigo fuera de la comunidad, suele llevarle una trenza. Ahora, con el premio que ha conseguido la palmera de mantequilla, quién sabe... quizá acabe compartiendo la fama.