Una gran cadena de perfumerías abre nueva tienda en el centro de Zaragoza y busca trabajadores

Un nuevo Primor abrirá próximamente sus puertas en Zaragoza. La gran cadena de perfumería y cosmética vuelve a apostar por la capital aragonesa, donde ya cuenta con cuatro tiendas. Actualmente, se ubica en el centro comercial Puerto Venecia, en el paseo de la Independencia número 30, en La Torre Outlet y en GranCasa.

Precisamente en el centro de la ciudad, en el mismo paseo de la Independencia (número 32), se emplazará la nueva tienda. En concreto, en el local donde se ubicaba anteriormente Massimo Dutti, que cerró el pasado mes de julio.

Así pues, la otra tienda del paseo de la Independencia se verá sustituida por el nuevo establecimiento, que tendrá mayor superficie.

La noticia de la nueva apertura ha sorprendido a muchos vecinos y durante la mañana de este martes, varios de ellos fotografiaban el exterior. Y es que recientemente se ha forrado la fachada con el cartel que anuncia la próxima apertura de Primor.

En este escriben: “Próxima apertura. Si estás interesado/a en trabajar con nosotros, envíanos tu CV a cvprimor@primor.eu”.

Nueva tienda. E.E.

El gigante Primor

Perfumerías Primor se fundó en 1953 en Málaga y es un negocio 100% familiar que ha ido pasando de generación en generación con el objetivo de ofrecer a los clientes un producto o tratamiento cosmético “a un precio imbatible”.

“En Perfumerías Primor creemos que la belleza debería ser algo asequible para todo el mundo. Cualquiera merece cuidarse, mimarse y querer lucir su mejor versión, y por eso mismo, trabajamos muy duro cada día para que eso sea posible”, asegura la empresa en su página web.

La cadena mantiene su sede en Málaga, pero puede presumir de haberse expandido por toda España y fuera del país. Actualmente, Primor cuenta con más de 250 puntos de venta en todo el mundo.

Nuevas aperturas en el centro

De esta forma, las aperturas en el centro de Zaragoza siguen siendo noticia. Con el nuevo curso, han sido muchos los que han apostado por abrir su negocio, así como grandes firmas o cadenas para ampliar su terreno.

En la calle Alfonso I de Zaragoza ha abierto últimamente un local de yogur griego helado, otros de fresas con chocolate, mientras que se prevén otras nuevas como la marca Anekke. En esta zona también ha aterrizado la cafetería de especialidad Fika&Go.

Por su parte, hace dos semanas se inauguró la primera tienda de Mango Home en Zaragoza, entre la calle San Miguel e Isaac Peral y pronto abrirá una tienda que engloba dos marcas de moda españolas: MarÁvic y Flabelus.

De esta forma se demuestra que Zaragoza es un lugar atractivo para las marcas y los emprendedores, sea en el sector hostelero como en el de la moda o belleza.