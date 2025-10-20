Sandra, la catalana que 'lo dejó todo' para vivir en el Pirineo aragonés: "Aquí el alquiler me cuesta 450 euros al mes"

Últimamente las redes sociales se han llenado de historias de jóvenes que han abandonado ciudades como Madrid o Barcelona para recaer en países como Suiza o Australia, generalmente en busca de mejores sueldos y de experiencias inolvidables.

Sin embargo, pocos ponen el foco en los encantos de la España rural, donde la tranquilidad y la paz valen más que los grandes salarios o los planes más ‘urbanitas’. Algunos sacrifican las salidas al cine, el teatro o las noches de discoteca para ganar algo más valioso. El tiempo y la calma.

En contra de la corriente, la joven barcelonesa Sandra decidió dar un giro de 180º y mudarse a un pequeño pueblo de apenas 100 habitantes en el Valle de Hecho (Pirineo Aragonés).

Desde su canal de YouTube, ‘Sand in the Sun’, comparte cómo es su nueva vida en el Pirineo, qué la llevó a tomar esta decisión y cómo logró encontrar una vivienda para mudarse. Siendo una tarea de lo más complicada, ya que la mayoría de inmuebles son para alquiler vacacional o segundas residencias.

Su historia

Cómo comenta en uno de sus últimos vídeos, Sandra es una periodista natural de Barcelona que durante años llevó una vida cargada de planes, con muchos amigos y una etapa universitaria exprimida “al máximo”.

Comenzó a trabajar en cuanto pudo, sin dejar los estudios, que terminó a los 22 años. Mientras trabajaba en un supermercado, le surgió una oportunidad laboral que no pudo rechazar: un puesto como editora de unos youtubers, lo que la obligó a mudarse a Madrid.

Durante esa etapa, cuenta que "prácticamente lo único que hacía era trabajar". Su carrera avanzaba rápido, el sueldo mejoraba, pero su vida personal se deterioraba. “No tenía tiempo de absolutamente nada más que de seguir en esa rueda”, señala.

La situación culminó en un “burnout de caballo” (quemadísima en el trabajo), que la obligó a dejar el empleo y regresar a Barcelona.

En uno de sus múltiples viajes, con motivo de celebrar su 27 cumpleaños, visitó el Pirineo. Allí ocurrió algo inesperado: “No sé qué pasó, no sé qué es lo que me llamó, no sé qué sucedió dentro de mí, que dije ‘Este es mi sitio’”, afirma.

Su vida en el Pirineo: casa y gastos

Encontrar casa en el Pirineo no fue tarea sencilla, pero una seguidora la ayudó a dar con una vivienda asequible. Hoy, según cuenta en otro de sus vídeos hablando de sus gastos en el Pirineo, paga 450 euros de alquiler al mes, una cifra impensable cerca de Barcelona. Incluyendo el agua en alquiler y con la luz y el internet, según estima, a 50 y 38 euros al mes respectivamente.

Su presupuesto mensual, en conjunto, apenas supera los 500 euros. “Aquí no hay mucho que hacer, y eso también ayuda a gastar menos”, explica.

Sandra asegura que por fin tiene tiempo para disfrutar de lo que paga. Pasea, cocina, graba vídeos, teletrabaja y se dedica a sí misma sin prisas. “Tengo tiempo para disfrutar de la casa que pago cada mes”, afirma con una sonrisa.

Aunque reconoce que no fue fácil dar el paso, hoy está convencida de que su elección fue la correcta. En los Pirineos, dice, “la vida cuesta menos y se vive más”.

Su canal de Youtube (@sandinthesunn) es una auténtica joya para aquellos interesados en descubrir cómo es realmente vivir en el Pirineo, en contacto directo con la naturaleza y alejados de la ciudad. En sus últimos vídeos cuenta todos los detalles de su historia, su vida en el pueblo, así como consejos para escapar de la rutina.