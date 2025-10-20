La hostelería zaragozana rinde homenaje a sus bares y a sus profesionales más veteranos con un libro lleno de historias

Zaragoza no se entiende sin sus bares. Esos lugares llenos de historias, de vida y de vínculos eternos. Por supuesto, no se entiende sin sus hosteleros, el alma de todo. Aquellos valientes que se levantan cada día para abrir una persiana y servir cafés o comidas con una sonrisa, quienes acompañan a los vecinos en su rutina y son parte de sus momentos más felices.

Para rendir homenaje a todos los hosteleros que han puesto su granito de arena para construir la ciudad y provincia de Zaragoza detrás de la barra de un bar, la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza ha impulsado el libro “La Zaragoza contemporánea, desde la barra del bar”, escrito por la periodista Cristina Arguilé.

El libro ha sido editado por Almozara Editorial con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Gobierno de Aragón; y con el patrocinio de Cola - Cola y Cervezas Ámbar.

Este lunes 20 de octubre se ha presentado el nuevo libro en el salón de actos del emblemático edificio de Caja Rural de Aragón, lugar donde se celebraron las primeras reuniones de la Asociación en los años 70.

El evento, conducido por la periodista Lourdes Funes, ha comenzado con la intervención del director de negocios de Caja Rural de Aragón, Carlos López, quien ha celebrado la publicación de este libro, que es un “reconocimiento a trayectorias profesionales y a la hostelería", esa actividad que "vertebra nuestra vida en comunidad".

A continuación, la consejera de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha señalado que es un “lujo” poder leer este libro. “La hostelería ha creado sociedad, genera vínculos. Son fundamentales para tejer la sociedad y permiten la relación entre la capital y la provincia. Son nuestros mejores embajadores”, ha defendido Fernández.

Por su parte, la diputada de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Cristina Palacín, ha agradecido a la hostelería su aportación, tanto como “motor económico”, como “sector estratégico”. “Gracias a vosotros muchos clientes conocen productos de la provincia”, ha asegurado. Además, aludiendo al problema de la despoblación, ha defendido que ante la ausencia de colegios, son los bares los que mantienen los pueblos vivos.

Antes del cierre del evento, ha intervenido el director general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, Jorge Moncada. Este ha recordado con alegría que durante la carrera fue dj, camarero y copropietario, por lo que se siente muy vinculado al sector. “Ojalá sea un primer libro y haya un segundo”, ha deseado.

Evolución de la hostelería

Eduardo Burguete, Laura Teresa, José María Marteles, Jesús Laboreo, Cristina Arguilé y Alfonso Blanco han protagonizado una mesa redonda para repasar la importancia de la hostelería, así como su evolución, el ocio nocturno o el papel de la mujer.

Mesa redonda. E.E.

El presidente de la Asociación, José María Marteles, ha explicado el origen y el propósito del libro, concebido como un reconocimiento a las personas y negocios que han hecho de la hostelería un pilar de la vida social, cultural y económica de la ciudad. “Refleja la importancia que la hostelería que ha tenido, tiene y tendrá”, ha declarado.

Por su parte, la autora del libro, Cristina Arguilé, ha desgranado el proceso de documentación y redacción de la obra, que recorre varias décadas de evolución del sector, desde finales de los años setenta hasta la actualidad, destacando cómo los bares han sido espacios de convivencia y transformación urbana.

“No habría sido posible sin los testimonios e imágenes de los hosteleros. Lo más difícil fue construir un relato común”, ha resumido la periodista.

Alfonso Blanco fue uno de los primeros directivos de la Asociación y ha recordado esos inicios complicados, por ejemplo, con la entrada del IVA y otros impuestos.

Jesús Laboreo ha reflexionado sobre el ocio nocturno y la explosión de los discobares a finales de los 70 ligado a los movimientos culturales. Además, ha señalado que, actualmente, el 10% de los asociados pertenecen al ocio nocturno.

El papel de la mujer en el sector también ha sido motivo de diálogo este lunes con la voz de Laura Teresa, una de las primeras mujeres hosteleras en Zaragoza. “Me preguntaban por mi marido”, ha afirmado. Igualmente, ha subrayado que la importancia que tuvo para ella el concurso de tapas, que le dio a conocer, y en el que todavía participa a día de hoy.

Por último, Eduardo Burguete ha hablado sobre la función vertebradora de los bares en los municipios. En su caso, montó su negocio en Villamayor, que “era barrio, pero el ambiente era de pueblo”. El hostelero ha destacado la unión con la gente y el apoyo que era para los vecinos.

En resumen, todos ellos describen la hostelería como su vida y a los clientes como su familia.

Placas conmemorativas a Fernando Anel (Cola - Cola) y Carlos Navarro (Cervezas Ámbar). E.E.

Homenaje a los hosteleros

En la segunda parte del acto, la Asociación ha rendido homenaje a ochenta hosteleros jubilados en los últimos años, reconociendo su dedicación y contribución al sector y su compromiso asociativo. Entre ellos, Bar Fausto, Bar Moneva, Doña Casta, Cervino, Pub Brujas, Bar Lince, Bar Dallas, El Picadillo, etc.

Algunos de los homenajeados. E.E.

Asimismo, se ha hecho entrega de dos placas conmemorativas a Fernando Anel (Cola - Cola) y Carlos Navarro (Cervezas Ámbar) por su trayectoria profesional y colaboración con la Asociación.

Por último, el acto ha concluido con un vídeo que ha repasado en imágenes la historia de la hostelería zaragozana y el papel de la asociación como motor de cohesión y progreso en la ciudad.