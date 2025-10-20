Alberto, astrónomo sobre las próximas auroras boreales en Zaragoza: "Las expectativas son malas, estamos en un seis"

Gran expectación se ha generado en Zaragoza por la posibilidad de ver auroras boreales esta semana. Diferentes medios se han hecho eco de que hasta el 29 de octubre podría verse este fenómeno en la capital aragonesa.

Los vecinos andan investigando qué zonas son las mejores para ver las auroras. Lugares alejados de la ciudad con poca contaminación lumínica. Sin embargo, las expectativas generadas han sido demasiado altas y lo más seguro es que no se puedan ver las luces del cielo. Los expertos advierten que las condiciones actuales no son favorables.

Alberto Solanes, presidente de la agrupación astronómica de Huesca ha explicado que el "Índice KP se esperaba que fuera de 6, pero estará en 3 y para que sean visibles en latitudes bajas, como mínimo tiene que estar entre 8 y 9".

Este indicador mide la actividad geomagnética del sol, y solo cuando el flujo solar es muy alto se pueden ver auroras fuera del círculo polar ártico. “Tiene que llegar un flujo muy fuerte para que las auroras bajen hasta los 42 grados de latitud en los que estamos”, ha indicado en una entrevista en el programa de televisión Buenos Días Aragón.

Solanes ha recordado que este fenómeno es extremadamente raro en Aragón. “Tuvimos suerte el año pasado, en mayo, cuando se vieron auroras rojizas. La anterior gran aurora visible desde España fue en 1938, durante la Guerra Civil”, ha comentado.

En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de ver auroras boreales en Aragón. Desde la Agrupación Astronómica de Huesca han explicado en #BDAragón las posibilidades que existen. 👇 pic.twitter.com/fTpVTrqmhx — Aragón Noticias (@AragonNoticias_) October 20, 2025

El astrónomo ha precisado además que en latitudes tan bajas las auroras no suelen verse de color verde, como en las fotografías del norte de Europa, sino con tonos rojizos y mucho más tenues. “Las imágenes que se ven en internet son espectaculares, pero la mayoría están tomadas con cámaras de larga exposición. A simple vista, el fenómeno es mucho más discreto”, ha reconocido.

Aun así, la curiosidad ciudadana es comprensible. Solanes ha recomendado a quienes deseen informarse que consulten el valor del índice KP en internet, donde se actualiza en tiempo real. “Solo hay que buscar índice KP y ver la cifra: si está entre ocho y nueve, hay posibilidades; con un tres o un seis, no se verá nada”, ha sentenciado.

Para futuras ocasiones, el experto ha recordado algunas recomendaciones básicas para intentar observar una aurora boreal en condiciones favorables: “Hay que alejarse de las ciudades, buscar cielos oscuros sin contaminación lumínica y procurar que no haya luna llena, porque su luz también dificulta la observación”, ha señalado.

Además, ha insistido en que conviene mantener las expectativas realistas. “A veces la gente espera ver cortinas de colores impresionantes en el cielo, pero para eso hace falta un flujo solar muy intenso, algo que ocurre muy de vez en cuando”, ha afirmado.

El astrónomo ha querido terminar con un mensaje de ánimo para los aficionados al cielo: aunque esta vez las auroras no sean visibles, el año próximo ofrecerá otro gran espectáculo. “Siento ser agorero, pero las auroras boreales no se verán. Lo que sí podremos disfrutar, si el tiempo lo permite, será de un eclipse solar visible desde el Valle de Aragón el año que viene”, ha avanzado.