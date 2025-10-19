El precioso pueblo medieval del Pirineo que conquista a National Geographic: "Es un auténtico museo al aire libre"

Casi tocando con Navarra, se encuentra el pequeño pero precioso pueblo de Ansó, uno de los pueblos medievales más bonitos de Aragón. Con apenas 413 habitantes fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, formando además parte de la asociación ‘Los pueblos más bonitos de España’. Compartiendo este honor con otras joyas como Alquézar, Aínsa, Roda de Isábena o Anento.

Si visitas la comarca de la Jacetania, cuya capital es Jaca, es una parada imprescindible ya que esta villa no sólo ha sabido conservar ese encanto medieval, sino que está rodeada de un entorno ideal para adentrarte en la cara más agreste del Pirineo.

En este aspecto, National Geographic lo tiene claro: “Es un auténtico museo al aire libre”, señalan en uno de sus reportajes. Destacando además su faceta montañosa y sus antiguas pero férreas tradiciones.

Así es Ansó

Nada más llegar a este pueblo, lo mejor y lo más recomendable es perderse por sus callejuelas de piedra. Eso sí, si vas en coche hay que tener en cuenta que Ansó es un pueblo peatonal, por lo que aparcar a las afueras del pueblo será la mejor opción.

En este paseo por las calles de la localidad, pronto verás detalles que hacen a este pueblo único. Su arquitectura es uno de ellos, gracias a elementos tan característicos como los tejados de losa, las chimeneas troncales o los ‘callizos’ (pequeños pasadizos entre viviendas que dan un encanto especial al paseo).

Entre sus construcciones más emblemáticas está la torre medieval del siglo XVI, declarada Bien de Interés Cultural. Según la leyenda, allí estuvo presa la reina Blanca II de Navarra tras perder su trono. Este torreón, de planta cuadrada y cuatro alturas, formaba parte de una antigua red defensiva que protegía el Alto Aragón en tiempos convulsos.

También merece una visita la iglesia de San Pedro, imponente y vertical, que conserva un retablo barroco en su interior, y la ermita de la Virgen de Puyeta, patrona del valle. Cada 8 de septiembre, los vecinos celebran una emotiva romería hasta esta pequeña capilla rural, una tradición que refleja el profundo vínculo de Ansó con su historia y sus raíces.

Rutas cerca de Ansó

Lejos del turismo de guías y monumentos, uno no puede irse de Ansó sin visitar su entorno. A poco más de 20 minutos en coche desde el pueblo, por una preciosa carretera de alta montaña, se llega al Refugio de Linza, un punto de partida inmejorable para visitar el Valle de Zuriza.

Rodeado de montañas y con vacas pastando es una zona ideal para visitar con niños o personas mayores. Aunque para los más aventureros hay actividades de trekking, senderismo, mountain bike o ciclismo. Las rutas más famosas en esta zona son “la senda de Camille” o “las rutas de las golondrinas”.

Si no se dispone de coche, desde el mismo pueblo hay opciones para dar una buena caminata por los alrededores del pueblo. Según WikiLoc, una de las rutas mejor valoradas es la “Ruta de la Fuente Alta, GR-15”. Tiene un trayecto de seis kilómetros y forma parte de la ‘Senda del Santo Grial’.

Según su autor, Santialpino en WikiLoc, es una ruta perfecta para hacer a media mañana y con familia. Además, afirma: “Toda la senda es una delicia, bien señalizada y limpia, el mirador es espectacular”.

Cómo llegar a Ansó

Para llegar, toma la carretera en dirección a Puente la Reina hasta llegar a Berdún. Desde allí, tienes dos opciones, desviarse hacia Hecho o continuar hacia Ansó. Si eliges esta última, disfrutarás del espectacular paisaje de la Foz de Biniés, un desfiladero impresionante con paredes verticales y vistas de vértigo.

Eso sí, la carretera es estrecha, con bastantes curvas y algo deteriorada, por lo que no es la mejor ruta para quienes se marean con facilidad.

Desde Zaragoza hay un trayecto de dos horas y media aproximadamente. Por otro lado, desde Huesca se reduce a menos de dos horas, convirtiendo este destino en una escapada exprés ideal.