Jorge, un joven de 22 años que abre una cafetería en Zaragoza: "Empecé a trabajar a los 16 para ahorrar y pedir un préstamo"

Zaragoza cuenta entre sus calles con cientos de cafeterías, por lo que las opciones para tomar un café y comer un dulce son innumerables. Así pues, para conseguir conquistar a la ciudad, es muy importante, más allá del buen servicio y la calidad, hacer algo que te diferencie de los demás.

Con esa idea ha abierto en Zaragoza Jota Café, una cafetería que abrió sus puertas el pasado 3 de octubre en la avenida Gran Vía, 33 de la mano de Jorge, un joven de tan solo 22 años, y su padre, quienes ya tuvieron una hace un año (Jota Jota Café). Y principalmente, en su carta destacan sus pancakes soufflés.

“Con 21 años ya dije que quería montar algo físico. Estuve mirando algún producto que no hubiese en Zaragoza que estuviese bueno y que tuviera relación con el mundo del café porque a mí me gusta mucho. Empecé a buscar postres, dulces… En Madrid y en Barcelona había un local con estas tortitas, fui a probarlo, vi cómo lo hacían y me encantó. Ahí es cuando ya nos aventuramos a crear un negocio físico”, explica Jorge.



Así pues, en agosto del pasado 2024 comenzó el camino de Jota Café. “Cogimos un bar-cafetería y lo hicimos a nuestra forma, pero era un local ya montado. Cambiamos la carta, hicimos ya las tortitas, pero era muy pequeño, cabían 12 personas”, recuerda el joven.

Tras 6 u 8 meses, como había ido bien esa prueba, decidieron apostar por un espacio más grande y mejor ubicado. Encontraron el actual local, que era una tienda de ropa, y Jorge y su padre lo transformaron en la cafetería con una larga reforma durante el verano.

Finalmente, la nueva cafetería abrió sus puertas a principios de mes, justo antes de las Fiestas del Pilar. Un hecho que ha hecho que Jota Café empiece a lo grande.

“Durante los Pilares hubo mucho trabajo y ha habido días incluso de saturación. Pero muy bien, estamos muy contentos y esta semana ya la hemos pasado con más calma para poder atender mejor”, señala Jorge.

Gracias a este gran recibimiento, las expectativas de los dueños son muy buenas y Jorge confiesa que la gente “empieza a repetir”.

Emprender con 22 años

Además de su carta, sobre Jota Café hay que valorar la valentía de su responsable, Jorge. Este zaragozano tiene tan solo 22 años y ha abierto su propio negocio, aunque cuenta con el apoyo de su padre, con quien comparte la sociedad (50-50).

“Mi padre no es hostelero ni nada, él tiene su trabajo aparte, pero decidió meterse para hacerlo a medias”, reconoce el joven.

Aun así, Jorge aporta otra parte importante, gracias a años de trabajo. “Empecé a trabajar pronto, a los 16 ya estaba trabajando. Pude ahorrar un poco para poder pedir un préstamo al banco”, cuenta.

Más que pancakes

Aunque los pancakes soufflés, tortitas únicas en Zaragoza, son el gran atractivo de Jota Café, en su carta también tienen cookies, bizcochos, repostería, tostadas o mini salados, en definitiva, diferentes opciones de desayunos y meriendas.

Por último, en cuanto al horario, entre semana abren de 8.00 a 21.00 y los fines de semana de 9.00 a 21.00 de forma continua.