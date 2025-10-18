Este es el mayor mercado medieval que puedes visitar en otoño cerca de Zaragoza: "Lleno de artesanía y espectáculos"

El otoño trae consigo uno de los eventos más esperados por los amantes de la historia, la artesanía y, sobre todo, la Edad Media. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, la ciudad de Huesca acogerá su gran Mercado Renacentista, una cita que cada año llena sus calles de música, color y vida.

Con la peculiaridad de que este mercado marcará el cierre de la temporada medieval en la comunidad, no habiendo más mercadillos en todo Aragón a la vista.

La ciudad de Huesca, con unos 50.000 habitantes, es el lugar perfecto para celebrar este evento, destacando entre sus monumentos la Catedral de Huesca, el Monasterio de San Pedro el Viejo y los restos de murallas medievales que recuerdan su importancia durante la Edad Media y el Renacimiento.

Además, la cercanía con Zaragoza, estando a únicamente a 70 kilómetros, la convierte en el punto perfecto para partir hacia un viaje al pasado. Visitar alguno de los pueblos medievales más bonitos de España, tras un vistazo al Mercado Renacentista, es todo un 'planazo' para el fin de semana, con joyas como Aínsa, Alquézar, Ansó, Jaca o Torla.

Tres días de historia, música y diversión

El evento transformará las principales plazas y calles del centro de Huesca (como la Plaza Luis López Allué, la Calle Moya y la Plaza de San Pedro) en un gran mercado al aire libre. Allí se instalarán numerosos puestos de artesanía y gastronomía, donde los visitantes podrán adquirir productos locales, dulces tradicionales o piezas artesanales elaboradas especialmente para la ocasión.

Además de los tenderetes, el mercado ofrecerá una programación repleta de animaciones y espectáculos culturales que recrean la vida cotidiana de antaño. No faltarán los músicos en directo, las representaciones teatrales, los personajes de época que recorren las calles y los talleres participativos para aprender antiguos oficios.

El ambiente festivo se completa con una agenda pensada también para los más pequeños. Habrá cuentacuentos, tiro con arco, pintacaras, atracciones ecológicas y juegos tradicionales, convirtiendo el evento en un plan familiar ideal para aprovechar el puente de Todos los Santos.

El anuncio del mercado en Instagram no deja lugar a dudas, estos días estarán "llenos de artesanía, animación y espectáculos".

Horarios