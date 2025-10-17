Raúl, empresario del sector hostelero en Zaragoza: "Hemos hecho cocinas por valor de 500.000 euros"

Hay negocios más vistosos que otros. Todos reconocen el éxito empresarial de compañías como Inditex, Mercadona o, en el caso de nuestra tierra, Ámbar. Sin embargo, lejos de los focos, existen empresas que realizan labores que rara vez imaginamos.

Es el caso de Comercial DOSHER, una compañía zaragozana que nació en un pequeño almacén familiar y que hoy mueve cifras millonarias, dominando las cocinas de hoteles, bares y restaurantes en toda España. Su dueño, el aragonés Raúl Lapeña, es uno de los principales responsables de ese éxito.

Como reconoce en el canal de YouTube de Aldo Sorrosal: “Montamos equipamientos industriales y nunca los he utilizado. No soy cocinero ni estoy en la cocina”, afirma. Aunque la verdad es que no le ha hecho falta para detectar y cubrir una necesidad en el mercado.

El modelo de negocio de Comercial DOSHER se centra en el montaje de cocinas industriales. Uno de los secretos de su éxito está en su equipo de 22 empleados, capaces de adaptarse a cualquier situación con rapidez y eficacia. “Que tiene que ser por la noche, por la noche. Que es en domingo, pues se trabaja en domingo”, señala.

Claves del éxito

Raúl lo tiene claro, gran parte del mérito pertenece a los trabajadores. Algunos llevan más de 20 años en la empresa, y uno de los técnicos acumula ya 40 años de antigüedad. Además, ofrecen soluciones integrales, acompañando al cliente en todo el proceso en un tiempo récord (desde la contratación hasta el servicio postventa).

Con esta metodología buscan construir relaciones duraderas y familiares con sus clientes, estando disponibles los 365 días del año. “Gracias a este servicio integral somos una empresa referente en Aragón”, asegura.

Eso sí, no todo ha sido fácil. Raúl reconoce que los costes de montar una cocina industrial se han incrementado notablemente debido a las nuevas normativas. “El presupuesto medio, sin tener lo que es la chimenea ni la campana, es unos 60.000 euros, pero los proyectos pueden variar enormemente, desde 20.000 € hasta 400.000 o 500.000 € una cocina”, comenta.

“Tengo grupos que ahora tienen 17 o 18 establecimientos y cuando empecé con ellos sólo tenían uno o dos. Hemos crecido juntos”, añade, destacando la importancia de crecer de la mano de la clientela.

Retos y lecciones

No todo ha sido ‘coser y cantar’. Raúl ha vivido situaciones tan extremas como cortar la luz de una manzana entera para un montaje o instalar cocinas industriales en contenedores para hospitales.

Además, la empresa consiguió superar la fuerte crisis de 2008 tras la Expo de Zaragoza y resistió la pandemia, manteniendo el servicio técnico en hospitales y residencias, incluso mientras muchos proyectos quedaban paralizados.

Entre sus mayores aprendizajes, el empresario reconoce que su falta de delegación le ha jugado malas pasadas y que algunos errores de medición le han costado muy caro. Hoy defiende la importancia de planificar bien los gastos y prever distintos escenarios, recordando que emprender implica largas jornadas, pero también la necesidad de mantener una buena conciliación familiar.

Inspirado por su padre, fundador de Comercial DOSHER, Raúl mantiene la filosofía de empatizar con los clientes hasta convertirlos en amigos. Con más de 45 años de historia, la empresa se propone seguir creciendo y expandiéndose a nivel nacional, sin perder su esencia: ofrecer un servicio cercano, ágil y de calidad desde Aragón.