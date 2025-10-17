El bonito nombre de niña que triunfa en Zaragoza: significa "deseo" y es de origen 100% aragonés

Cada vez más familias, tanto dentro de Aragón como en otras partes de España, apuestan por recuperar nombres con raíces profundas. Nombres que reflejen la historia, la identidad y el paisaje de la tierra. Únicos, sonoros y llenos de significado.

Hoy en día, aunque algunos de estos nombres han caído en desuso, otros están siendo recuperados por familias aragonesas que buscan nombres con raíces históricas y culturales.

Uno de ellos es Ixeia, también escrito Ixeya. Es un nombre femenino de origen aragonés que significa “deseo”. Su belleza no solo está en el significado. También en su vínculo con el paisaje del Pirineo altoaragonés. Da nombre a una de sus cumbres más conocidas: la Tuca de Ixeia, o Las Agujas de Ixeia.

Estas formaciones rocosas se encuentran en el Parque Natural de Posets-Maladeta, dentro del macizo de Posets, la segunda cima más alta de los Pirineos. Sus picos afilados y escarpados inspiran fuerza, equilibrio y conexión con la naturaleza.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 358 personas llamadas Ixeia y 256 con la forma Ixeya. La mayoría son niñas pequeñas, con una media de edad inferior a los diez años, y principalmente en Aragón.

En Huesca es más habitual la forma Ixeia, mientras que en Zaragoza triunfa Ixeya.

Ambas variantes se pronuncian casi igual. La diferencia depende sobre todo del gusto de los padres o de la tradición familiar. Lo importante es lo que representa: un nombre que une deseo, raíces y naturaleza.

Ixeya

Ixeya también evoca una conexión profunda con el entorno aragonés. Su relación con una cumbre pirenaica le da un aire simbólico y poderoso. Es un nombre que transmite grandeza, pureza y calma.

Las mujeres llamadas Ixeia o Ixeya suelen asociarse con la fuerza y la autenticidad. El significado del nombre, unido a su origen montañoso, sugiere personas soñadoras, firmes y decididas.

A menudo, los nombres vinculados con elementos naturales (como montañas, ríos o paisajes) inspiran una imagen de fuerza y estabilidad, por lo que estas mujeres podrían ser percibidas como personas equilibradas, profundas y con una gran conexión con su entorno.

Hoy, este nombre está ganando popularidad. Tiene una historia que mira al pasado, pero también una energía muy actual. Ixeia o Ixeya representa la belleza de lo auténtico y el deseo de mantener vivas las raíces aragonesas.