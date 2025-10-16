Atades y Enate presentan la XIV edición del Vino solidario de la Amistad: "Es un proceso de reinserción laboral"

Vino, amistad y solidaridad, todo eso es lo que se ha vivido este jueves en la XIV edición del Vino solidario de la Amistad en la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE) en Zaragoza. Un proyecto solidario en el que participan Atades y Enate.

Todo ello, además, con la colaboración de la artista aragonesa Eva Armisén, quien cede los derechos de su obra "Parte del paisaje" para ilustrar la etiqueta de la botella.

Durante la presentación han participado diferentes portavoces como Antonio Rodríguez, presidente de Atades, quien ha querido destacar el objetivo del proyecto: "No es el resultado de la vendimia, sino un proceso de reinserción laboral", ha explicado.

Así, se trata de una pequeña muestra de compromiso e inclusión: "Solidaridad y trabajo conjunto en el que se comparten valores y objetivos comunes", ha subrayado el presidente.

Y es que, como cada año, algunos de los usuarios de Atades, esta vez del Colegio San Martín de Porres y del Centro Ocupacional y Residencial Santo Ángel, han participado en el acto "simbólico" de la vendimia: "Su participación y su emoción han sido todo", ha confesado Rodríguez.

También ha estado presente la concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, quien ha recordado todo lo que Aragón está llevando a cabo para ser más inclusivo, por ejemplo con la instalación de las nuevas aulas TEA, aunque todavía quede mucho por recorrer.

"Solo el 28% de personas con discapacidad trabajan en España, y el 38% en Aragón, pero aún son cifras muy bajas", ha destacado. Por eso, ha recordado que este es un "trabajo constante y de hormiga".

Aunque también ha señalado que es un esfuerzo que se basa en la innovación para generar más oportunidades. Además, ha explicado que el reto de este gobierno es que Zaragoza sea la mejor ciudad para vivir, pero "para todos".

Pero el Vino de la Amistad va mucho más allá. Natalia Royo, responsable de comunicación de Enate, ha afirmado justo eso: "Hay personas, ilusión y esfuerzo, este vino representa su capacidad para unir, celebrar la vida y las personas", ha explicado.

El Presidente de CEOE en Aragón, Miguel Marzo, cuenta que han participado desde siempre en este proyecto: "Es una forma de dar visibilidad a este problema de integración de personas en el mundo laboral".

La presentación del Vino de la Amistad también ha contado con la subdelegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, quien ha destacado la importancia de apoyar estos eventos: "Un trabajo donde trabajan personas con discapacidad y se convierte su actividad diaria en solidaridad", ha explicado.

Al terminar, todos los asistentes han podido conocer la botella y degustar el vino, además de probar una cata de productos aragoneses. También han visualizado un vídeo sobre cómo se ha realizado la vendimia del Vino de la Amistad de este año.

Proyecto de inserción

El “Vino de la Amistad” es un proyecto solidario que une a ambas entidades: Atades y Enate, que colaboran desde hace años para elaborar un vino cuya venta tiene un fin benéfico, ya que los beneficios se destinan a programas de inclusión laboral y social de Atades.

Las personas interesadas podrán conseguir el vino en las oficinas centrales de Atades y en el Espacio Garden. Además, se pondrá a la venta en el rastrillo navideño solidario de Atades, que se celebrará la última semana de noviembre, en Plaza Aragón.

Una iniciativa que cumple un año más con éxito y con el único objetivo de recaudar fondos para que cualquier persona con discapacidad pueda integrarse y trabajar en la sociedad.