Sergio (24), joven zaragozano que triunfa en Andorra: "Estoy en un punto que puedo pasar los 100.000 euros al mes"

Sergio Beguería, conocido en el sector del emprendimiento y desarrollo personal gracias a su canal de Youtube personal y al podcast ‘Tengo un Plan’, da las claves y hábitos que le han llevado a generar más de 100.000 euros al mes.

Pocos saben que Sergio es zaragozano. Hoy vive en Andorra, donde ha encontrado el entorno perfecto para desarrollar su proyecto profesional y su estilo de vida. Allí, sus distintas líneas de negocio le generan más de un millón de euros anuales, según ha revelado en alguno de sus vídeos.

No oculta su éxito económico. Y aunque en algunos vídeos no hable directamente de cifras, su buena situación se intuye fácilmente cuando muestra su casa, su estilo de vida o los proyectos en los que está involucrado.

“No me lo creo. Estoy en un punto donde sí, puedo generar 100.000 euros al mes pero más allá de eso tengo una vida libre, dedicándome a lo que más me gusta y pudiendo decidir cuando trabajo, como trabajo y desde donde trabajo. Doy gracias de lo afortunado que soy”, afirma Sergio.

Decisiones que le han permitido alcanzar los 100.000 euros al mes

Para alcanzar la independencia, Sergio ha compartido en uno de sus últimos vídeos las siguientes decisiones:

Trabaja en vez de vivir la juventud: Mientras otros disfrutaban de fiestas y ocio, Sergio dedicó sus años de estudiante a formarse sobre marketing y a pensar en “cómo un chaval normal podía llegar a alcanzar la atención de la gente”. Ante esta elección, Sergio se muestra contundente: “Es muy fácil pensar en corto plazo, pero hay que trabajar ahora, hay que esforzarse”.

Adoptar una ‘mentalidad de tortuga’ : “No era la persona más inteligente, creativa ni tenía las mejores habilidades comunicativas. La clave está en el trabajo ”. Cree que el éxito es 90% trabajo y 10% talento. Su filosofía es sencilla, avanzar despacio pero sin parar.

Evitar el síndrome del ‘objeto brillante’: Afirma que esta decisión le ha hecho ganar mucho dinero. Se centra en no distraerse con otro tipo de oportunidades, las cuales desvían la atención y no llegas a estar plenamente ‘enfocado’ en un mismo nicho. “Si sólo ves las cosas buenas de un negocio es que no estás teniendo la información suficiente”, comenta.

Crecer como persona antes que como profesional : Para Sergio, el verdadero activo no es el dinero, sino el conocimiento.

: Para Sergio, el verdadero activo no es el dinero, sino el conocimiento. Formarse constantemente : “Ganar 1.000 o 5.000 euros ahora, aunque parezca muy jugoso, no es la mejor decisión que debes tomar. La mejor es esa habilidad que aunque te de 100 euros al mes ahora te va a poder dar no sólo 5.000, sino 100.000 euros al mes ”. Para ello, asegura que lo mejor es estar constantemente actualizándose y formándote.

Actuar mucho sin tener suficiente información: "Nunca vas a tener la suficiente información, sobre todo para las buenas oportunidades. Confía en tu instinto", comenta.

Compartir tus fracasos y tus éxitos , ya que es el camino más rápido para ganarte la confianza de una persona.

, ya que es el camino más rápido para ganarte la confianza de una persona. Ser humilde: Escuchar más de lo que se habla y aceptar que uno siempre puede equivocarse.

Para Sergio, "el verdadero éxito no es el dinero ni los coches", sino ser feliz haciendo lo que te apasiona. Remarcando siempre el valor de tomar acción y la perseverancia.