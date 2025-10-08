Leticia abre una nueva pastelería en Zaragoza: "En un momento complicado, la repostería fue mi salvavidas"

Con mucho amor, cariño y dedicación prepara Leticia cada una de sus galletas, tartas o bizcochos, que han llegado a Zaragoza para endulzar la vida de todos sus vecinos. Desde hace unos días, la ciudad cuenta con un nuevo rincón en el que disfrutar del dulce sin remordimientos ni culpas.

El pasado viernes 3 de octubre abrió en el Andador de María de Huerva, 16, al lado de la ribera del Ebro, Moonly Repostería, de la mano de Leticia, una apasionada de la pastelería. En este local se ubicaba anteriormente La Cajica Dulce, pero ahora tiene nuevo inquilino, que espera ganarse el reconocimiento de los vecinos de la zona.

Por el momento, va por el camino correcto. El día de la inauguración, coincidiendo con la víspera de las Fiestas del Pilar, se agotaron todas las existencias. “Las cookies a todo el mundo le están encantando. También el café. Poco a poco me irán conociendo”, explica la propietaria.

Sin embargo, Leticia, que mantiene intacta la ilusión y la sonrisa, nunca se había planteado abrir su propio negocio, pero las circunstancias fueron llevándola hasta aquí.

“Moonly empieza hace unos años. Yo me había dedicado siempre al comercio internacional, por temas de salud, mi vida se paró hace unos años, me quedé sin trabajo y la única forma que tenía de dar gracias a mis amigos y a mi familia que estaban apoyándome fue con la repostería”, recuerda.

Galletas Moonly. E.E.

“Siempre me ha gustado, hacía alguna cosa y me decían que estaba muy bueno, entonces me empecé a formar. A la vez, el tema de salud se iba complicando y era mi salida, lo que me daba motivación. Fue mi salvavidas, mi bote, o me subía, o me subía”, continúa la dueña de Moonly.

Además, de esta situación surge el nombre de la pastelería, por la luz que da la Luna cuando todo está oscuro. Ese destello fue la repostería para ella.

A partir de empezar a aprender y hacer más y más, Leticia se apuntó al programa de ‘Convierte tu idea en negocio’ del Ayuntamiento de Zaragoza y fue consciente de que si su proyecto había sido elegido, era porque algo estaba haciendo bien.

Así pues, este fue el impulso definitivo para emprender: “Te enseñan a formar una empresa, porque no tiene nada que ver el emprendimiento que te puedes imaginar a lo que luego es. Estoy sola y hay que controlar proveedores, redes sociales y otros temas que todavía se me escapan”.

Moonly Repostería. E.E.

Una vez presentado, tras aprender y recorrer diferentes mercados, Leticia firmó el pasado 15 de agosto el traspaso del local y Moonly ya es una realidad física.

Repostería sin azúcar

Amante de la repostería e influenciada por su experiencia en Estados Unidos, Leticia ofrece diferentes productos en el nuevo establecimiento. Cookies, tartas por encargo, café para llevar y su gran diferencia, las opciones sin azúcar.

Esta vertiente surge porque ella misma tiene “hábitos saludables” y se ha formado en pastelería sin azúcar más allá del endulzamiento con dátiles. “Me estoy formando con un chef, que es un pastelero especializado en pastelería sin azúcar. Fui la semana pasada a un curso con él”, confiesa.

De esta forma, la zaragozana defiende que quiere dar una repostería sin culpas y sin remordimientos, de la que disfrutar sin limitaciones y con ambas opciones.

Dentro de sus productos sin azúcares refinados, Leticia prepara ‘banana bread’, galletas o un brownie keto. Eso sí, la oferta se irá adaptando según vaya viendo la demanda.

Además, durante estos días se pueden probar unos mantos de la Virgen y, en función de la temporada, otras opciones especiales.

Lo que siempre podrá encontrarse en este obrador será el sello de calidad. Todo está hecho por ella in situ, con los mejores ingredientes y la mayor ilusión.