El hotel del Pirineo que enamoró a Mario Casas: es de los más caros de Aragón y está en medio de la naturaleza

Desde que vimos a Tom Cruise aterrizar en Arguisal (Huesca), a Johnny Depp rodar un anuncio en Villaespesa (Teruel) o a figuras como Arnold Schwarzenegger y George Clooney visitando la apertura de GranCasa en Zaragoza, ya casi nada nos sorprende.

Sin embargo, no sé qué tiene el mundo del ‘famoseo’ que hace que pequeños detalles, como qué restaurante les gusta, la marca de ropa que visten o qué hotel han escogido para hospedarse, generen muchísima curiosidad a sus fans. Y más en una región como Aragón, donde estas visitas son de lo más inusuales.

Ejemplo de ello fue Mario Casas, que eligió hospedarse en uno de los mejores y más glamourosos hoteles de Aragón en una de sus últimas visitas. Se trata del Hotel Barceló Monasterio de Boltaña, con cinco estrellas y donde una habitación puede llegar a los 285 euros la noche (dependiendo de la temporada).

Boltaña, un pequeño pueblo de Huesca de unos 1.000 habitantes y, en concreto este hotel, acogió al actor gallego durante el rodaje de la película Bajo la piel del lobo, dirigida por Samu Fuentes. Pese a que la visita fue hace tiempo, representa uno de esos pasos fugaces de famosos que nunca se olvidan.

El actor se alojó durante varias semanas en el hotel y, tras disfrutar de todas sus comodidades, no cabe duda de que, como suele decirse, Mario Casas “estuvo en la gloria”.

Cómo es Monasterio de Boltaña

Se inauguró hace 20 años, en el 2005, y desde entonces es uno de los referentes turísticos del Sobrarbe, comarca pirenaica que combina tradición, historia y naturaleza. Entre las principales características del hotel hay que destacar el spa, las 92 habitaciones disponibles, su restaurante de lujo, piscina exterior y las 42 villas amplias y completamente equipadas.

La película trata sobre un último habitante de un remoto pueblo en la montaña, que desciende al valle cada primavera para vender pieles de animales y así vivir el año. Para ello, el entorno cercano al Monasterio es ideal. Rodaron fragmentos de la película en parajes cercanos al hotel como Muro de Bellós (municipio de Puértolas) y el valle de Bielsa (en Ordesa).

Qué ver en Boltaña

Es considerado como uno de los pueblos más bonitos del Pirineo, conocido además por su férrea tradición cultural, la cual le ha valido diferentes distinciones. Se encuentra a las orillas del río Ara (uno de los pocos libres de embalses) y es uno de los mejores puntos de partida para recorrer el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido.

Prácticamente cada rincón de la localidad es fotografiable, empezando por su casco antiguo, pasando por los restos de su castillo y sus ermitas, y terminando por sus alrededores. Especialmente disfrutables en épocas como verano o primavera, donde bañarse en pozas cristalinas del río Ara es un planazo asegurado.

Este precioso pueblo pirenaico también sabe conquistar por el paladar. Reservar una mesa en restaurantes emblemáticos de la zona como el ‘Asador Zabrín’ o la ‘Casa Coronel’ debería estar en el mapa de ruta de todo turista.

Visitas como la de Mario Casas, pese a que fueron hace tiempo, ayudan a poner en valor estos pequeños pueblos de Aragón. Atrayendo fugazmente las luces, la cámara y la acción a un escenario que no le hace falta mucho para conquistar a cualquiera.