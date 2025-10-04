Es cero turístico, pero la gente se desvía a comer en este restaurante de carretera en Zaragoza: "Bueno y abundante"

Si eres amante de la carne a la brasa, probar el Casa Royo al menos una vez en la vida debería ser una obligación. Sus inmensas raciones han sido el motor que ha movido a muchos conductores para desviarse unos kilómetros y 'darse un buen homenaje'.

Es uno de los restaurantes de carretera por excelencia en la comunidad. Abrió sus puertas en nada menos que en 1.947, llevando más de 75 años de servicio y sobreviviendo a cambios de dueños importantes.

El último fue en marzo de 2024 debido a la jubilación de Félix (hijo de los fundadores), reabriendo bajo el nombre de 'Antigua Casa Royo' en julio del mismo año.

Pese a una transición complicada, el nuevo mando del restaurante optó por mantener los grandes éxitos que hacían de este local una parada obligatoria en la Carretera de Logroño.

Qué comer en Casa Royo

Las reseñas de Google no dan lugar a dudas. Hay un claro ganador y es el ternasco a la brasa. "Las costillas de ternasco son una maravilla, es mi plato favorito del sitio", comenta un cliente. Cada uno tiene su preferido: "Las madejillas lo mejor. El resto todo muy rico", señalaba Roger en una reseña.

Este restaurante se ha ganado a pulso tener todo un séquito de fieles: "Fuimos a cenar y la verdad es que bastante bien, la comida buena y abundante, para repetir", comenta Jesús.

Lo más común es ir con amigos o familia y compartir raciones. Hay ensaladas entre 8 y 15 euros, entrantes tradicionales como croquetas, morcilla, longaniza o calamares (6-10 €), y una amplia variedad de carnes y pescados a la brasa, desde pulpo, dorada o lubina (14-15 €) hasta entrecot (19 €), solomillo (22 €), chuletón (38 €/kg) o tomahawk (5 €/100 g).

También se pueden probar opciones como ternasco de Aragón, conejo, codorniz, careta o embutidos, con precios que arrancan desde los 6 €, además de paellas y fideuás que rondan los 20 €.

Cómo llegar a Casa Royo

Está ubicado en Camino del Tomillar número 1, pasada la Torre Outlet. Se encuentra a menos de 15 minutos del centro de Zaragoza y a sólo 5 minutos saliendo por la A-2 dirección carretera de Logroño, haciéndolo una parada perfecta muy cerca de la capital aragonesa.