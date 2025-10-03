El famoso kebab de ternasco asado arrasa en las Foodtrucks del Pilar en Zaragoza: "Está muy sabroso, repetiría"

Aunque todavía no haya tenido lugar el pregón desde el Ayuntamiento, los cachirulos ya se dejan ver por las calles y muchos zaragozanos ya han empezado a celebrar las fiestas en honor a la Virgen del Pilar. Así pues, este jueves 2 de octubre, unas de las opciones gastronómicas más populares de las fiestas, las Foodtrucks del Ebro, en el parque de San Pablo, reunieron a cientos de personas.

El festival se celebra hasta el 13 de octubre con decenas de propuestas muy sabrosas, música en directo y un ambiente inigualable durante todos los días. En esa variada oferta, por supuesto, no podía faltar el Ternasco de Aragón, el plato estrella de la Comunidad.

La Foodtruck del Consejo Regulador está gestionada por Mak Dürüm, el nuevo proyecto del famoso creador de contenido Lak Montes y el reconocido chef aragonés Alex Viñal, ampliando así el acuerdo de colaboración que se firmó para el festival Vive Latino.

Alex y Lak dan continuidad durante estos días a la propuesta mejorada del TernasCOkebab que ya triunfó en septiembre durante los dos días del festival musical: el “Mak Dürüm de cordero IGP Ternasco de Aragón asado”. Una versión en kebab del plato más relevante de la gastronomía aragonesa.

Alex y Lak, Ternasco Kebab.

El TernasCOkebab ya se sirvió el año pasado, también de la mano del chef y socio de Nola Gras y Nola Smoke, y que fue un gran éxito.

El de este año es un “Mak Dürüm de cordero IGP Ternasco de Aragón asado, con sus patatas panadera, verduras asadas, DOP Cebolla Fuentes de Ebro, lechuga y salsa shawarma”.

El TernasCOkebab está elaborado de manera artesanal y natural, con materia prima de primera calidad: piernas y cuellos de Ternasco de Aragón, deshuesados y marinados 24 horas, que se asan lentamente, dejando la carne jugosa en su interior y con su sabroso tostado en el exterior.

Son muchos los que optaron por probarlo durante la primera noche. “Está muy sabroso, me ha gustado mucho y repetiría”, señala una joven.

“El año pasado me quedé con las ganas, no pude porque había fila. Hoy por fin he podido probarlo”, celebraba satisfecha otra zaragozana.

Esta colaboración es parte de la estrategia del Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón de proponer y promover nuevos formatos y momentos de consumo de su carne de cordero que permitan modernizar la marca y acercarse a nuevos consumidores.

Otras propuestas

Más allá del kebab del Ternasco de Aragón, son muchas más las ofertas gastronómicas para disfrutar de la comida en las Foodtrucks del Ebro durante la semana grande de las Fiestas del Pilar.

Por ejemplo, desde el primer día una de las que más fila presenta es la de Nola Smoke, con su hamburguesa La Vaquilla. Como cada creación del chef Álex Viñal, es irresistible. Lleva carne de chuletón madurada, pulled beef guisado 24 horas, queso ahumado, bacon chips y salsas smoke y tennessee.

En ese caso, solo estará disponible durante las Fiestas del Pilar, porque, según defienden, la ocasión lo merece.

Completan la oferta: Jenkis, The OX, Carniceros Viajeros, Nola Smoke, The Veggie Point, Bye Bye Blat, Smoked Pulled, Dreams, Birolla, Moralepa, Salxixica, Wok on Fayah, Cheecks, Gala Urban Food, Luigi's, Grosso Napoletano, Calamares La Lila.