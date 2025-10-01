Fecha de apertura confirmada: un famoso supermercado abre su segunda tienda en Zaragoza con 1.000 metros cuadrados

La compañía de supermercados Aldi crece en Zaragoza y se expande al otro lado del río Ebro con la apertura de una nueva tienda en el joven barrio de Valdespartera. En concreto, el segundo Aldi de la ciudad estará en la calle Isla del Tesoro 3, esquina con Avenida del Séptimo Arte, y contará con 1.000 metros cuadrados de sala de ventas y 74 plazas de aparcamiento para facilitar la compra a los clientes.

Fue el pasado mes de marzo cuando saltó la noticia del desembarco del nuevo Aldi en Zaragoza, que se une al de la calle del Marqués de la Cadena, 64, para reforzar su presencia. Tras meses de espera y de gran expectación, ya hay fecha confirmada: el próximo miércoles 15 de octubre la cadena alemana abrirá sus puertas.

Además, es el tercero que hay en la provincia, que se une al de Calatayud. En Aragón también puede encontrarse un Aldi en Barbastro y Monzón, provincia de Huesca.

El horario de apertura de la tienda es de lunes a sábado de 9.00 a 21.30 y contará con un equipo de 13 trabajadores, 11 de ellos vecinos de Zaragoza.

El nuevo Aldi de Zaragoza ofrecerá a sus clientes un surtido pensado para garantizar una compra completa, cómoda y económica, con 9 de cada 10 productos de marca propia y 8 de cada 10 de origen nacional. Este modelo permite a la compañía garantizar productos de calidad a precios bajos durante todo el año.

Igualmente, con motivo de la apertura, los vecinos podrán aprovechar ofertas especiales y promociones semanales en productos seleccionados durante los primeros meses, incluyendo referencias regionales.

Aldi Zaragoza.

Aldi crece en España

Más allá de la apertura en Zaragoza, Aldi sigue creciendo con el objetivo de acercar su modelo de descuento a cada vez más familias. Durante el mes de septiembre la compañía ha abierto nuevas tiendas en Barakaldo y Berango (ambos en Vizcaya), Felanitx (Mallorca) y en la ciudad de Madrid, en el barrio de Lucero. En octubre, además de la mencionada, se abrirá una nueva tienda en Dos Hermanas (Sevilla).

En definitiva, Aldi va cumpliendo las promesas del nuevo año, cuando anunció que en 2025 inauguraría cerca de 40 establecimientos por todo el país.

A día de hoy ya cuenta con más de 480 establecimientos en todo el país, más de 7.700 empleados y ha sumado más de medio millón de nuevos compradores en el último año. Se posiciona así como el supermercado de mayor crecimiento en España por cuarto año consecutivo, con más de 7,7 millones de clientes.