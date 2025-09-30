Este pueblo de Aragón tiene el castillo medieval mejor conservado de Europa: ideal para visitar en otoño

Aragón es una de las comunidades autónomas más importantes para entender la historia de España. Su territorio ha sido escenario de reinos, batallas y civilizaciones que marcaron el patrimonio cultural del país. Desde la Edad Media hasta la formación de la identidad nacional, Aragón es tierra de historia viva.

En las tres provincias de Aragón Zaragoza, Huesca y Teruel, se conservan monumentos que son referencia en toda España. Iglesias románicas, castillos medievales, monasterios y palacios guardan leyendas y momentos clave de la historia.

Además de historia y cultura, cuenta con una gran cantidad de pueblos medievales perfectos para visitar y viajar a la Edad Media. Entre esos pueblos preciosos destaca Loarre que tiene en su villa el castillo mejor conservado de Europa.

El Castillo de Loarre

En Huesca, dentro del entorno natural de los Pirineos, se encuentra uno de los monumentos más espectaculares de Aragón: el Castillo de Loarre. Visitarlo en otoño es toda una delicia.

Construido en el siglo XI, es el castillo románico mejor conservado de Europa. Su arquitectura, su historia y su ubicación privilegiada lo convierten en una parada obligada. Desde sus murallas, las vistas sobre la Hoya de Huesca son impresionantes.

Castillo de Loarre, Huesca.

En esa época se encontraba en la línea de defensa entre los territorios cristianos y musulmanes. Su posición estratégica en una ladera empinada, a 1.070 metros de altura, permitía un control absoluto del territorio circundante.

El castillo desempeñó un papel clave durante la Reconquista, especialmente en la toma de Bolea, un lugar musulmán cercano.

Castillo de Loarre iStock

Durante el reinado de Sancho Ramírez de Aragón, en el año 1071, el castillo adquirió su forma actual, con la adición de importantes estructuras como la Torre del Homenaje, la Iglesia de San Pedro y una cripta que albergaba reliquias de San Demetrio.

Por otro lado, este enclave medieval ha sido escenario de rodajes internacionales como El Reino de los Cielos, de Ridley Scott. Pasear por sus estancias transporta al visitante a la Edad Media. El Mirador de la Reina ofrece una panorámica inolvidable.

El pueblo medieval

A los pies de la fortaleza se encuentra el pueblo de Loarre, un lugar con gran valor patrimonial. La villa está situada a 27 km de la ciudad de Huesca, en la carretera A-1206 entre Bolea y Ayerbe.

No solo su castillo es digno de visitar. La Iglesia parroquial de San Esteban es uno de los principales monumentos de Loarre. Fue levantada en el siglo XVIII sobre una antigua iglesia gótica del XVI, de la que aún se conserva la torre y una capilla.

Su torre cuadrada, con tres cuerpos y un chapitel octogonal, muestra detalles góticos como pináculos y decoración floral. En el interior destacan la nave con capillas laterales, el coro alto y pinturas murales barrocas.

Entre sus tesoros también se encuentra la Arqueta de San Demetrio, un relicario de plata del siglo XI con gemas incrustadas. Restaurada en el siglo XX, conserva un gran valor artístico y religioso.

Órgano restaurado de Loarre. Thomás Longás Patrimonio Cultural de Aragón

El patrimonio de Loarre se completa con el órgano barroco de 1742, restaurado en varias ocasiones, la Hospedería instalada en el antiguo ayuntamiento renacentista y la histórica Fuente de tres caños del siglo XVI.

Su entorno natural y su cercanía a la sierra lo convierten en un destino perfecto para combinar cultura y naturaleza. Durante el otoño los colores le dan al paisaje un toque especial. Además ya no hace el calor sofocante del verano ni el frío congelador del invierno.

Desde Loarre parten rutas de senderismo como el GR-1, ideales para disfrutar del paisaje y descubrir rincones de gran valor natural. Un plan perfecto para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad en un mismo lugar.