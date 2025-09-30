Este será el horario del tranvía durante las fiestas del Pilar en Zaragoza: frecuencia de paso y cortes previstos
El horario del tranvía durante las Fiestas del Pilar se extenderá las 24 horas, con algunas peculiaridades.
Las Fiestas del Pilar, patrocinadas por El Español de Aragón, están a la vuelta de la esquina. Y con ellas, organizarse para saber cómo cambiarán las reglas del transporte público en la capital aragonesa será fundamental.
Como el resto de años, los viajes entre el Espacio Zity - Plaza de España serán los tramos más complicados, sobre todo por la tarde/noche y la madrugada. Normalmente, el horario del tranvía es de las 5.00 a las 00.00 todos los días de la semana, con una frecuencia de paso que ronda los 5 a los 12 minutos.
Sin embargo, desde el viernes 3 hasta el lunes 13 de octubre, el Tranvía de Zaragoza circulará de forma ininterrumpida, cubriendo así todas las fiestas. Sin embargo, también habrá cortes puntuales en diferentes tramos del recorrido, motivados por los principales actos del programa oficial.
Frecuencia del Tranvía de Zaragoza en Pilares
Con su uso continuo durante las 24 horas del día, ningún usuario tendrá que preocuparse por la falta de servicio durante la madrugada, especialmente los fin de semanas, que son más concurridos.
Los cambios vienen con la frecuencia de paso. Mejorando el servicio del año pasado, el tranvía de Zaragoza reforzará su servicio en horas de más afluencia con una frecuencia de paso en cada parada de 4 minutos y medio.
Para garantizar la comodidad y seguridad, se desplegarán dispositivos especiales en paradas como Un Americano en París, Mago de Oz, Gran Vía o Plaza del Pilar – Murallas, con validación externa para agilizar el acceso.
Cortes del tranvía durante los principales actos
A pesar del servicio 24 horas, no todos los tramos estarán siempre disponibles. Los actos más importantes del programa obligarán a interrumpir el funcionamiento normal del tranvía durante:
-
Sábado 4 de octubre (Carrera de la Policía Nacional): entre 08:30 y 09:00 no habrá servicio entre Plaza del Pilar / Murallas y Gran Vía; entre 09:00 y 11:15 el corte será desde La Chimenea hasta Gran Vía; y de 11:15 a 12:15 volverá a interrumpirse entre Plaza del Pilar / Murallas y Gran Vía.
-
Sábado 4 de octubre (Pregón): de 15:30 a 00:00 corte entre Plaza del Pilar / Murallas y Gran Vía.
-
Viernes 10 y sábado 11 de octubre: desde las 18:30 y hasta medianoche también se cortará el tramo Plaza del Pilar / Murallas – Gran Vía.
-
Domingo 12 de octubre (Ofrenda de Flores): sin servicio entre Plaza del Pilar / Murallas y Gran Vía durante casi toda la jornada, entre las 05:00 y la medianoche.
-
Lunes 13 de octubre (Ofrenda de Frutos): de 10:30 a 14:00 se corta Plaza del Pilar / Murallas – Gran Vía.
-
Lunes 13 de octubre (Rosario de Cristal): entre 17:30 y 21:00 tampoco circularán tranvías en ese tramo.
-
Lunes 13 de octubre (Fuegos Artificiales): último corte de fiestas, entre 21:00 y 23:15, en el tramo La Chimenea – Plaza de España.