Este será el horario del tranvía durante las fiestas del Pilar en Zaragoza: frecuencia de paso y cortes previstos

Este será el horario del tranvía durante las fiestas del Pilar en Zaragoza Tranvía de Zaragoza

Las Fiestas del Pilar, patrocinadas por El Español de Aragón, están a la vuelta de la esquina. Y con ellas, organizarse para saber cómo cambiarán las reglas del transporte público en la capital aragonesa será fundamental.

Como el resto de años, los viajes entre el Espacio Zity - Plaza de España serán los tramos más complicados, sobre todo por la tarde/noche y la madrugada. Normalmente, el horario del tranvía es de las 5.00 a las 00.00 todos los días de la semana, con una frecuencia de paso que ronda los 5 a los 12 minutos.

Sin embargo, desde el viernes 3 hasta el lunes 13 de octubre, el Tranvía de Zaragoza circulará de forma ininterrumpida, cubriendo así todas las fiestas. Sin embargo, también habrá cortes puntuales en diferentes tramos del recorrido, motivados por los principales actos del programa oficial.

Frecuencia del Tranvía de Zaragoza en Pilares

Con su uso continuo durante las 24 horas del día, ningún usuario tendrá que preocuparse por la falta de servicio durante la madrugada, especialmente los fin de semanas, que son más concurridos.

Los cambios vienen con la frecuencia de paso. Mejorando el servicio del año pasado, el tranvía de Zaragoza reforzará su servicio en horas de más afluencia con una frecuencia de paso en cada parada de 4 minutos y medio.

Para garantizar la comodidad y seguridad, se desplegarán dispositivos especiales en paradas como Un Americano en París, Mago de Oz, Gran Vía o Plaza del Pilar – Murallas, con validación externa para agilizar el acceso.

Cortes del tranvía durante los principales actos

A pesar del servicio 24 horas, no todos los tramos estarán siempre disponibles. Los actos más importantes del programa obligarán a interrumpir el funcionamiento normal del tranvía durante: