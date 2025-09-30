El bonito nombre del hijo mayor de Megan Montaner: significa "guerrero poderoso" y es de origen celta

La historia profesional de Megan Montaner (Huesca, 1987) arrancó con fuerza en 2010, cuando apareció por primera vez en la televisión nacional interpretando a Gloria en Amar en tiempos revueltos. Aquel papel, aparentemente modesto, fue el trampolín que la llevó a convertirse en una de las caras más reconocidas de la ficción española.

Su popularidad creció de manera imparable gracias a personajes tan recordados como Pepa Balmes en El secreto de Puente Viejo, la inquietante Elena Echevarría en 30 monedas o la decidida agente Sara Campos en La Caza. Con cada proyecto fue demostrando versatilidad y carisma, hasta consolidarse como una actriz de referencia dentro y fuera de la televisión.

Hoy, con 37 años, Montaner sigue sumando retos. Su última apuesta es La buena suerte, la nueva película de Gracia Querejeta inspirada en la novela de Rosa Montero. Allí comparte cartel con intérpretes de primer nivel como Hugo Silva, Álvaro Rico, Eva Ugarte y Miguel Rellán, confirmando que su carrera también pisa con fuerza en la gran pantalla.

Fuera del trabajo, Megan ha preferido llevar su vida personal con discreción. Desde 2013 comparte su día a día con Gorka Ortúzar, un biólogo marino que se ha convertido en su compañero incondicional tanto en lo cotidiano como en los momentos de mayor exigencia profesional. La estabilidad y la complicidad han sido el sello de la familia que han construido juntos.

Su faceta más íntima se completa con la maternidad. En 2017 nació su primer hijo, Kael, un nombre de origen celta que significa “guerrero poderoso”. Y en 2023 llegó Soren, el pequeño de la casa, cuyo nombre de raíces danesas se traduce como “dios del trueno”.

Nombre bonito de origen celta: Kael

En España, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo hay 135 niños registrados con el nombre Kael. La edad media es de 5 años, lo que indica que se trata de un nombre que ha llegado al país en tiempos recientes.

Es, por tanto, un nombre poco común en España, aunque poco a poco va ganando popularidad. Donde resulta más frecuente es en países como Estados Unidos, Alemania y Canadá.

Evolución de la popularidad del nombre Kael en España. Babycenter

A nivel provincial, en nuestro país destaca sobre todo en Alicante, y en menor medida en Pontevedra, Madrid, Barcelona y Valencia. En el resto de España no hay registros de niños que se llamen Kael.

El origen de Kael se encuentra en la tradición celta y su significado es “poderoso guerrero” o “hombre libre”. Es un nombre que transmite fortaleza, valentía y liderazgo.

Quienes lo llevan suelen asociarse con cualidades como la determinación y el coraje. Son personas que no temen enfrentarse a los retos y que buscan superarse de manera constante. Suelen ser visionarios, estratégicos y con un fuerte instinto protector hacia los suyos.

Un verdadero guerrero no es aquel que nunca cae, sino el que siempre se levanta con más fuerza después de cada batalla.

En definitiva, Kael es un nombre con fuerza y carácter, poco común en España pero con un simbolismo que lo convierte en una elección especial y llena de significado.