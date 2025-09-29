Un grupo zaragozano se viraliza con su versión de la jota aragonesa: "Nos han llegado hasta parar por la calle"

Estos días las redes sociales marcan tendencia y entre recetas 'fitness', 'hauls' de ropa o algún que otro vídeo gracioso se ha colado un vídeo particular y "muy nuestro" que representa el alma zaragozana a escasos días de que comiencen las Fiestas del Pilar.

Así, el vídeo fusiona la unión de tres jotas, ropa peñista y baturra, cabezudos y de fondo la Basílica del Pilar. Una fórmula sencilla y muy aragonesa que ha resultado ser una fórmula del éxito para el grupo musical Poetas D' Calle. Una idea que surgió de honrar a su ciudad se ha convertido en viral en redes sociales.

Tan solo hace poco más de una semana que lo publicaron en su perfil de Instagram y las visualizaciones no han parado de subir superando las 200 mil reproducciones y subiendo. Un éxito que desde el grupo "no esperábamos para nada".

El origen detrás de ello viene de sus conciertos en los pueblos de Aragón en los que buscan hacer partícipes a su público: "Nosotros no sabemos cantar jotas y se nos ocurrió subir a alguien del pueblo a que se anime a cantar una a capela", cuenta Iker Gómez, cantante del grupo. Así, de la diversión y el buen rollo que trasmiten esas interacciones se les encendió la bombilla de hacer "algo diferente".

De esta manera, Gómez juntó tres jotas que forman parte de la cultura colectiva de los aragoneses: 'La Virgen del Pilar no quiere ser francesa', 'Los Labradores' y 'El Ebro guarda silencio'. Todo ello, a ritmo rumbero tan característico del grupo que han dado forma en 'Folclore maño'

De ahí, todo comenzó a salir rodado: "La idea surgió muy rápido. No nos pusieron ninguna pega nadie y lo grabamos enseguida", recuerda su vocalista. Así, llegaron a juntar a los cabezudos de Valdespartera como a cuatro peñas para sacar adelante el vídeo.

Como se puede ver, los integrantes del grupo lucen cuatro trajes peñistas de Los Valdespartanos, Los Goyescos, El Almuerzo y Los que faltaban. Mientras que Iker iba vestido de baturro: "Quisimos hacer un guiño a las peñas y a la informalidad de las fiestas", señala.

De todo este conjunto salió esta versión que se ha ganado más de 200 mil reproducciones, 8000 me gustas y que no ha parado de compartirse entre unos y otros: "La verdad es que no lo esperábamos. Hemos tenido tantos comentarios buenos", afirma Iker. Aunque, si bien es cierto, admite que entre ellos se ha colado algún que otro más negativo al recriminarles que eso no es jota.

El mismo grupo lo remarca, el vídeo nació como una versión por y para la gente y en honor a su tierra: "Para nosotros es un orgullo cantar canciones sobre nuestra ciudad, aunque sea a nuestro estilo. Lo hacemos con todo el amor y respeto a Zaragoza", recalca.

En la misma línea de enfatizar los valores y atributos de la capital aragonesa ya se hicieron virales en agosto de 2023 por una canción en honor al Real Zaragoza, aunque no a estos niveles. El mismo Iker reconoce que esta vez se ha viralizado más lo que ha provocado que "hasta me paren por la calle".

Tras la buena acogida, el grupo no ha parado y ya se encuentra en el estudio para poder grabar y publicar en las plataformas digitales la canción que han creado. Así, esperan tenerla más pronto que tarde, lo que si es seguro que estará lista para antes de que comiencen las Fiestas del Pilar.