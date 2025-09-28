El bonito nombre de la hija de Melendi y Julia Nakamatsu: significa “abrir” y es muy poco común en Aragón

Los hijos de los famosos y sus nombres es un tema que podría darnos para un gran debate. Lo que no se puede negar es que la mayoría de ellos son originales, tienen significados de lo más profundos y sirven de idea para otros padres más indecisos.

En el caso del artista asturiano Melendi, a pesar de tener una de las carreras musicales más mediáticas de la música española, siendo un icono consolidado en la era de los 2000, siempre ha tratado con cierto recelo su vida personal, dejándola en un segundo plano. A pesar de ello, se conocen los nombres de todos sus hijos, y una de ellos destaca especialmente.

Es el caso de su hija Abril, fruto de su relación con la modelo argentina Julia Nakamatsu. La cual sorprende con un nombre bonito, cargado de significado y, además, poco habitual en Aragón, según las estadísticas del INE.

Melendi es padre de cinco hijos. Entre ellos destaca Carlota, la primogénita y la más conocida de todos debido a varios vídeos virales en redes sociales. Le siguen su hermano pequeño Marco, cuya madre es Dama, así como Lola, Abril y Dakota, nacidos de su historia de amor con Julia Nakamatsu, con quien se casó en 2019 y ha formado una bonita familia numerosa.

Significado de Abril

Elegir un nombre puede ser todo un quebradero de cabeza para los padres, pudiendo haber discusiones sobre seguir tradiciones familiares o reinventar el árbol genealógico con nombres nuevos. De ahí que, últimamente, haya una tendencia de nombres más modernos y atípicos, como es el caso de Abril.

Este nombre significa “abrir”, “apertura”, “juventud” y “frescura” y está asociado al renacer y a la llegada de la primavera, cuando la naturaleza despierta tras el invierno. Como marca el mes con el que comparten nombre.

Además, no es un nombre desconocido en el mundo artístico, lo llevan famosas como la influencer Abril Cols o la actriz española Abril Zamora, reconocida por su participación en series como ‘Paquita Salas’ o ‘Vis a Vis’.

En Aragón, sin embargo, sigue siendo un nombre muy poco escuchado. Según los datos oficiales del INE, solo hay 220 mujeres registradas con este nombre en la capital aragonesa, seguidas de 38 en Teruel y de 93 en Huesca.

Habiendo, en cómputo general, menos de 500 Abril en la comunidad, convirtiéndolo en una elección muy original y poco frecuente.