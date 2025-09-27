El plato aragonés que encanta a todos pero es desconocido en el resto de España: fácil de hacer y rico en proteínas

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4

En la tradición culinaria de Aragón abundan recetas sencillas y sabrosas que han pasado de generación en generación. Los huevos tontos son un buen ejemplo: un plato humilde que, pese a su origen modesto, sigue conquistando mesas por su sabor auténtico y facilidad de preparación.

En apenas 20 minutos puedes disfrutar de esta receta tradicional. Es económica, fácil de hacer y gusta a todo el mundo. Es una pena que no se conozca en el resto de España.

El secreto está en la cocina de aprovechamiento. Con pan duro, huevo y ajo se consigue un bocado crujiente por fuera y tierno por dentro. Un acompañamiento perfecto para caldos o guisos. Su curioso nombre viene de que apenas lleva huevo, un recurso ingenioso en tiempos en los que este alimento era un lujo.

El huevo, aunque escaso en la receta original, es un ingrediente muy completo. Aporta proteínas de alta calidad que ayudan a mantener músculos y tejidos. También contiene vitaminas, minerales y grasas saludables. Por eso, forma parte de una dieta equilibrada y es un gran aliado para la salud.

Receta de los huevos tontos

En el Aragón rural de antaño, el despilfarro no era posible. Las familias aprovechaban hasta la última miga de pan para dar vida a estos bocados nutritivos. Así, los huevos tontos se convirtieron en símbolo de ingenio y economía doméstica.

Ingredientes Pan duro

Leche

2 huevos

Ajo

Sal y perejil Paso 1 Tritura el pan duro hasta que quede en trozo pequeños. Paso 2 Ablanda el pan con un poco de leche. Paso 3 Bate bien los huevos con una pizca de sal y añádelos a la masa de pan. Paso 4 Tritura el ajo y el perejil y se incluyen a la mezcla. Paso 5 Haz bolitas no muy grandes y fríelas en la sartén bien llena de aceite. Paso 6 Cuando estén bien doradas sácalas y déjalas escurrir en un plato con un papel de cocina para quitar el aceite sobrante.

Hoy evocan recuerdos de infancia, la cocina de las abuelas y el valor de una alimentación sostenible. Una receta sencilla que alimenta tanto el cuerpo como el alma.

Cada vez que se fríen unos huevos tontos, se revive una historia de creatividad y cariño por los productos locales. La gastronomía aragonesa mantiene viva esta herencia, recordándonos que la tradición también puede ser nutritiva y actual.