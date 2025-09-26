Se buscan vecinos en este pueblo a 20 minutos de Zaragoza: hay empleo y casas desde 57.000 euros

La vida en el pueblo tiene un encanto único. Los veranos se llenan de anécdotas compartidas con amigos de siempre, que años después siguen saludándote con la misma cercanía. Es un pequeño gran lujo, desconocido para muchos, pero al alcance de quienes buscan una segunda oportunidad lejos del ruido y el ajetreo de la ciudad.

A solo unos minutos de Zaragoza, un acogedor municipio de 2.700 habitantes se presenta como la opción ideal para quienes desean acceder a buenas oportunidades laborales disfrutando, al mismo tiempo, de una vivienda mucho más asequible que en la capital aragonesa.

Una simple búsqueda en las plataformas indicadas y se pueden encontrar auténticos chollos. El pueblo en cuestión es el Burgo de Ebro, ubicado a la orilla del río con el que comparte nombre y rodeado de polígonos industriales que dan trabajo a muchos vecinos.

Este tipo de localidades, similares a Alfajarín, Utebo o Garrapinillos, se convierten en refugios para aquellos que buscan escapar de los precios que hay en Zaragoza sin tener que sacrificar su ocio.

¿Qué ofrece El Burgo de Ebro a los nuevos vecinos?

Uno de los aspectos que más llaman la atención es su oferta de vivienda. Según la plataforma ‘Idealista’ hay opciones inmobiliarias que parten desde los 57.000 euros, pudiendo optar por alquilar a partir de los 700 €/mes.

En lo que al trabajo se refiere, hay vacantes disponibles en la web del ayuntamiento y, por si acaso, navegar en LinkedIn o Infojobs siempre es una buena opción. De hecho, hay empleos con salarios superiores a los 40.000 euros al año (la mayoría como técnicos especializados).

Finca rústica más barata del Burgo de Ebro por 57.000 euros Idealista

¿Cómo es el pueblo?

El Burgo de Ebro destaca por su entorno natural, con sotos y huertas fértiles que rodean el pueblo. Conserva un ambiente tranquilo y tradicional, propio de los municipios de la ribera, que sólo se ve alterado la semana de las fiestas de San Roque, a mitad de agosto.

Además, en cuanto a servicios no le falta detalle. La localidad cuenta con colegio, un reciente instituto, centro de salud, polideportivo y supermercado. También, el hecho de estar a tan sólo 15 minutos de Zaragoza lo hace muy atractivo para parejas o para personas mayores que buscan jubilarse en un sitio más tranquilo. Estando ‘a un tiro de piedra’, como se dice popularmente, de absolutamente todo.

En definitiva, si buscas un pueblo al que mudarte, El Burgo de Ebro tiene todo lo que a un pueblo se le puede pedir.