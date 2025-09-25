Paga 2,5 euros por un pincho de tortilla de Zaragoza y no da crédito: "Puede que no le guste a todo el mundo, pero está bueno"

Cada región de España tiene sus propias especialidades gastronómicas, pero la tortilla de patata se ha consolidado como un plato que une al país. Y en Zaragoza encontramos una de las más sabrosas que ha sido recomendada por la prestigiosa guía Repsol.

La tortilla de patata es uno de los platos más versátiles de la gastronomía española. Con ingredientes básicos como patata, huevo, aceite de oliva y, según la preferencia de cada quien, cebolla, admite innumerables variaciones.

El galardonado pincho de tortilla zaragozano se sirve en el bar 'El Circo', todo un clásico del centro y en el que siempre cuesta hacerse con un sitio, ya sea en mesa o en barra.

El bar cuenta con miles de reseñas en Google y, como opinar es gratis, los comentarios son de todo tipo. La gran mayoría comparten su experiencia positiva y lo califican con 5 estrellas, las máximas posibles.

El famoso pincho de tortilla tiene un precio muy competitivo pues solo cuesta 2,5 euros. El bar también cuenta con torreznos, riñones, gildas y ensaladilla rusa entre otras propuestas de la barra.

Reseñas

"Para gustos tortillas, aquí poco hecha, no a todo el mundo le puede gustar así pero hay que reconocer que está muy buena. Todas son recién hechas, casi siempre que he ido hay que esperar a que saquen tortillas", afirma uno de los usuarios.

Desde luego no es casualidad que la Guía Repsol haya incluido este pincho de 'El Circo' de Zaragoza entre los mejores de España, destacando su maestría en este plato tan tradicional de la gastronomía española.

"Uno de los mejores sitios para comer torrezno y tortilla de patatas calidad sabor 10/10. El único inconveniente es que como es un bar que frecuenta mucha gente, cuesta conseguir sitio", se lee en otro comentario de Google.

Ubicado en la Calle Jerónimo Blancas, 4, este emblemático bar se ha convertido en un lugar de peregrinación para los amantes de la tortilla, que aprecian su punto perfecto de cocción y su jugosidad.

El Circo es un local histórico en Zaragoza, conocido por su ambiente tradicional y cocina casera desde que abrió sus puertas en 1981. Su tortilla, elaborada con ingredientes de la más alta calidad, ha ganado el reconocimiento tanto de mañicos como de turistas.

No es raro encontrar elogios sobre su textura cremosa y equilibrada, que la posicionan entre las favoritas de los zaragozanos. Además de la tortilla, el bar también ofrece otras delicias como ensaladilla rusa, torreznos y croquetas, que complementan su atractivo gastronómico.