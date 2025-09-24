Sandra dice adiós a una tienda con 28 años de historia en un pueblo de Aragón: "Los recuerdos son muy bonitos"

Un supermercado con casi 30 años de trayectoria en un pequeño pueblo de Teruel busca nuevo inquilino. Se trata de la tienda Tradys, en Ariño (Teruel), un negocio en pleno funcionamiento y con una fiel clientela.

Tras muchos años de servicio a los vecinos de la localidad de unos 600 habitantes, Sandra, su propietaria desde 1997, se ve obligada a traspasar el negocio por motivos personales y de salud. Por el momento, todavía está abierto al público, pero la dueña ya ha anunciado la voluntad de traspasarlo.

Si bien, ahora Sandra está de vacaciones, pero la idea es que siga funcionando hasta que se traspase. En ese sentido, la buena noticia para los vecinos de Ariño es que el supermercado no cerrará y podrán seguir yendo a comprar allí, aunque sean otros quienes estén al frente.

De hecho, la actual titular afirma que en las dos semanas que lleva puesto el anuncio ya ha habido interesados que la han llamado.

Tradys es sin duda una de las tiendas de confianza de Ariño y sobre su rendimiento, Sandra reconoce que funciona muy bien, por eso sigue abierto tras 28 años.

Además, pone en valor que la cercanía del supermercado con el balneario de Ariño (4 minutos en coche y media hora andando), factor que atrae a numerosos clientes, muchos turistas. Concretamente, Tradys se ubica en la calle Luis Buñuel, 1.

“Son muchos años, toda una vida”, añade la dueña, quien también reconoce que “los recuerdos son muy bonitos”. “No me llevo malas experiencias, sino muy buenas”, explica.

Fachada exterior Tradys. Traspasos Aragón

Características del negocio

Según se detalla en la descripción del anuncio en Traspasos Aragón, el establecimiento cuenta con carnicería y charcutería totalmente equipadas, sección de panadería con servicio diario, área de frutería y congelados y una amplia zona de autoservicio con estanterías surtidas de todo tipo de mercancías.

Por otro lado, asegura que el local está listo para continuar con la actividad sin inversiones adicionales, pues tiene maquinaria renovada recientemente, cámaras de refrigeración, estanterías y congeladores en perfecto estado.

Con una gran reputación y arraigo en Ariño, así como un enorme potencial de crecimiento, tomar el relevo de Tradys se presenta como una oportunidad única para emprendedores. Tanto para personas del municipio o de cerca, como para vecinos de la ciudad que busquen un cambio de aires y mudarse a un pueblo donde disfrutar de mayor tranquilidad sin renunciar a los servicios esenciales.