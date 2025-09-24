Paga 10 euros en un nuevo restaurante de Zaragoza y no da crédito: “Mil veces mejor que un kebab”

"Mil veces mejor que un kebab", así de contundente se muestra una zaragozana tras probar los nuevos tacos que han llegado a Zaragoza.

El restaurante que acaba de abrir sus puertas en la ciudad es "Co-tacos" un establecimiento de tacos franceses en la calle Juan José Rivas, número 8.

La oferta gastronómica no es muy amplia, pero suficiente para llenar el estómago y no dejarse un dineral. Principalmente es un taco a elegir el tamaño, la carne y la salsa. El más económico es de 6,90 euros y el grande de 9,90 euros.

"El tamaño importa y por eso llegan los nuevos tacos franceses por menos de 10 euros", explica la zaragozana Alba Mores en sus redes sociales.

"Estos nuevos tacos que han llegado a la ciudad están a rebosar de ingredientes de calidad. Todo súper casero, además aquí lo personalizas todo a tu gusto incluso el tamaño. Pudiéndolo hacer tan grande como tu brazo, y petarlo hasta un máximo de tres carnes", añade.

El taco con carne a elegir se vuelve más atractivo con el queso "Para rematarlo más, gratinas con el queso que te de la gana, para gozártelo al máximo", ofrecen hasta cuatro quesos diferentes para elegir.

Pero esto no es todo, aparte de tacos el nuevo restaurante también saben de entrantes: palitos de mozzarella, aros de cebolla, gambas, jalapeños, "y por favor, prueba sus patatas llenas de una crema de queso casera", propone la zaragozana.

Para terminar de postre ofrecen tarta de queso, con un precio de 3,50. Aunque Alba propone tomar de postre alguno de sus smoothies que considera "imprescindibles".

El nuevo local cuenta con un plan de fidelización: "Por cada 9, 1 gratis", es decir, una tarjeta con huecos que se van marcando a medida que se va a ir a comer, después de comer 9 veces en Co-tacos, te regalan uno.

A pesar de llevar tan poco tiempo abierto, ya cuenta con varias reseñas en Google; la gran mayoría positivas: "Fui a cenar con mi mujer y volveremos sin duda, hemos ido a otros restaurantes de tacos de la ciudad y nada que ver, repetimos seguro", afirma Omar.

No solo la comida se lleva piropos, la atención al cliente también: "El propietario muy simpático y educado. El servicio de 10 y la atención muy buena", asegura Malak.