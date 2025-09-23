Nuevo Rincón en Zaragoza: la famosa tienda de golosinas abre otro local en este barrio de la ciudad

El Rincón ha inaugurado oficialmente su nueva tienda en Arcosur (Av. Canal de Izas, 1), y lo ha hecho con una acogida excepcional por parte del barrio. Durante los días 19 y 20 de septiembre, centenares de vecinos se acercaron a conocer este nuevo espacio.

Desde primeras horas, el ambiente fue festivo y familiar. La tienda recibió a los vecinos con una atención cercana y personalizada, representando los valores de El Rincón.

Uno de los momentos más destacados de la mañana fue la entrega del regalo de bienvenida, una planta para los primeros 300 clientes. Nada más abrir la tienda, muchos vecinos entraban ilusionados por llevarse ese detalle.

Un rincón también para los peludos

Una de las grandes novedades de esta tienda es su rinconcito para mascotas, una sección llena de productos para perros y gatos: snacks, pienso, comida húmeda… Muchos vecinos se acercaron con sus mascotas y aprovecharon para llevarse su primera compra de comida para mascotas, sorprendidos y encantados de encontrar esta opción tan cerca de casa.

Las tardes del viernes y el sábado estuvieron animadas por la presencia de Rinky, la mascota oficial de El Rincón, que hizo disfrutar a los más pequeños. Entre fotos, risas y abrazos, se creó un ambiente familiar y festivo.

Durante la inauguración se lanzó también un sorteo exclusivo para el barrio: 15 plazas para que niños de entre 8 y 12 años puedan participar en la carroza oficial de El Rincón en las Fiestas del Pilar. Para optar, solo debían hacerse una foto con Rinky y subirla a Instagram, buscando así crear un punto de unión con el barrio.

La apertura en Arcosur marca un paso más en el compromiso de El Rincón con la ciudad de Zaragoza: estar cerca de las personas, en los barrios donde se construyen las historias del día a día, y ofrecer siempre una atención familiar.