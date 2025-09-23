Miguel (54) camionero sobre la falta de conductores en la carretera: "Las 13 horas diarias no me las quita nadie"

La carretera se queda sin camioneros. Al igual que muchas otras profesiones de oficio como la albañilería o la hostelería, el sector de la carretera ve cómo se queda sin relevo generacional.

Según la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, se calcula que 1 de cada 3 camioneros en España estarán jubilados en los próximos diez años. Unas cifras que asustan al futuro del sector.

Tradime, una de las principales asociaciones aragonesas del transporte de mercancías, ha lanzado un mensaje de preocupación ante la situación. La crisis se acentúa en Aragón, pues la comunidad es referente internacional por su posición estratégica, lo que hace que su sector logístico sea uno de los más potentes en el sur de Europa.

Miguel, camionero desde 1998, conoce el gremio y no le sorprende el problema: "Es una vida muy sacrificada, son muchas horas de trabajo y con lo que renuncias... no está bien pagado", reconoce en una conversación con El Español.

Él se siente afortunado porque ahora trabaja en ruta fija, y puede dormir en casa "pero las 13 horas diarias no me las quita nadie", aclara.

Muchos de sus compañeros trabajan en rutas nacionales o internacionales que implican más horas, días o incluso semanas fuera de casa "muchos compañeros están toda la semana fuera o incluso 21 días si es internacional", lo que provoca una de las causas por las que resulta poco atractivo.

"La conciliación familiar es complicada, si tienes que dormir toda la semana fuera ya me dirás tú", critica Miguel. Además, los alojamientos tampoco son fáciles. "Dormimos en áreas de servicio, en polígonos, la mayoría de las veces en la cabina y eso tiene sus riesgos, es peligroso", afirma el camionero.

La inseguridad del sector también preocupa a Tradime “Hay fines de semana en los que hemos tenido cinco robos del camión completo. Ya no se cortan. Se llevan el camión completo y aparece destrozado en Madrid. Las compañías de seguros nos están subiendo las cuotas”, apuntaba el presidente de Tradime, José Antonio Moliner.

Áreas de servicio seguras es una de las reivindicaciones del sector. Miguel señalaba además, la facilidad que tienen los camioneros en otros países "en Francia hay duchas gratis si estás en autopista, pero aquí en España ducharte te cuesta entre 3 y 6 € eso depende de la estación de servicio, otras te la regalan pero con un menú que son ya 15 €", comenta.

Falta de conciliación familiar, excesivas horas en la carretera diarias e inseguridad en las áreas de servicio hacen el cóctel perfecto para espantar a cualquiera "no es que no haya conductores, es que no quieren trabajar en esto", reconoce el experto de la carretera.

"En el curso de la renovación del CAP (Certificado de Aptitud Profesional) estábamos 18 personas, pero dedicados al transporte por carretera solo éramos dos", lamenta Miguel.