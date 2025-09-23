El curioso nombre de la hija de Marta Pombo: significa “poderosa en la batalla” y sólo hay 20 en Zaragoza

Marta Pombo y su pareja, el odontólogo Luis Zamalloa, forman una de las parejas más mediáticas del panorama de las redes sociales y, tras el reality de la familia 'Pombo', también del televisivo. Su historia de amor comenzó en el año 2021 y, desde entonces, no han parado de crecer juntos.

Cada día, miles de personas siguen de cerca a sus influencers favoritos, y la familia Pombo no es la excepción. Sus seguidores prestan atención a cada detalle: desde la rutina diaria hasta las vacaciones o los momentos en familia. Como padres jóvenes, comparten con frecuencia su vida junto a sus hijas, convirtiéndose en uno de los aspectos que más interés despierta en redes.

En octubre de 2022 dieron la bienvenida a su primera hija, Matilda, una niña muy especial con un nombre muy poco común en Aragón. Dos años más tarde, la familia se convirtió en numerosa con la llegada de las mellizas María y Candela.

En eso de escoger nombres originales, la familia Pombo se lleva la palma. La hermana de Marta, María Pombo, está esperando su tercer hijo y tanto han avanzado las buenas nuevas que ya se sabe mucho de él. Será una niña y se llamará Mariana, también un nombre original y poco común.

Origen y significado de Matilda

Escoger nombre es una de las decisiones más importantes en la vida de cada padre o madre. Al fin y al cabo, va a acompañar a su pequeño todos los días y de alguna forma, va a formar parte de su historia.

El nombre de la hija mayor de Marta y Luis tiene un origen antiguo y lleno de significado. Matilde procede del germánico Mahthildis y significa “la que es fuerte en la batalla” o "poderosa en la batalla". Como puedes observar, está asociado a mujeres con carácter, aunque muchos padres también lo eligen hoy en día inspirados por el cariño que desprende la niña protagonista de la película Matilda, inteligente y muy 'pilla'.

Pese a la reciente fama que ha ganado este nombre últimamente, sigue siendo muy poco común, sobre todo en Aragón. Según los datos del INE, la edad media de quienes se llaman Matilda es de apenas 11,4 años, lo que refleja que suele ser elegido sobre todo por padres jóvenes, como es el caso de los Pombo.

En Aragón, y más concretamente en Zaragoza, el nombre es todavía más exclusivo. Solo hay 20 personas registradas con el nombre Matilda desde el 2012, demostrando una gran originalidad.

La elección de Marta y Luis no solo aporta un aire elegante, sino que también conecta con una tendencia de las nuevas generaciones de padres, apostar por nombres diferentes y que destaquen.