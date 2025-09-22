Una turista estadounidense no da crédito al visitar Zaragoza: “Me parece muy fuerte que la gente no hable de esta ciudad”

Da igual la época del año en la que se visite Zaragoza. La capital aragonesa luce prácticamente igual de bonita bajo el sol abrasador de agosto que con el frío invernal de diciembre.

Rachel Anne, creadora de contenido estadounidense, lo ha comprobado en dos ocasiones y en ambas ha salido con la misma percepción, o al menos así lo muestra en un vídeo de Youtube sobre su experiencia en la ciudad: “Es una de las ciudades más infravaloradas de España”, señala la joven.

Su primer contacto con Zaragoza fue hace unos años, cuando vino a la ciudad por un concierto. Lo que más recuerda de aquella visita fue su paso por el “barrio de las tapas”, refiriéndose al Tubo. Como ella misma cuenta en el vídeo: “Cuando vi el barrio de las tapas me enamoré de la ciudad”, comenta Rachel.

Esa grata experiencia la llevó a prometer que volvería con más tiempo, y cumplió su palabra. En su regreso, grabado y compartido con miles de seguidores, mostró cómo Zaragoza no solo le gustó, sino que la dejó sin palabras. “Me parece muy fuerte que la gente no hable de esta ciudad”, menciona Rachel.

El paso de Rachel por Zaragoza

La visita de la norteamericana comenzó bien, tomando un vino en plena Plaza del Pilar para combatir el frío. Desde ahí, su viaje se convirtió en un recorrido gastronómico por el Tubo, la zona de tapas más popular de Zaragoza.

Una vez en la calle hizo un parón en ‘El Truco’, pidiendo unos huevos rotos con carrilleras que le encantaron y le recordaron a una receta que hacen en su país: “La carrillera me recuerda mucho a una cosa que hacemos en Estados Unidos que se llama roast. Es como ternera guisada y siempre lo hace mi madre”.

Como no puede faltar al visitar este bar, probó las míticas croquetas de Jumpers. Su reacción fue inmediata: “Está buenísimo”, comentó Rachel antes de saber que este bar había ganado seis veces el premio a mejor croqueta de Zaragoza.

El viaje continuó en el Café Justicia (Casco Antiguo), donde se sorprendió con galletas de limón y amapola, así como de turrón, con una textura que describió como “perfecta”.

No todo fue idílico. Direción al Mercado Central, al final de la calle Coso, hubo un momento en que se sintió algo insegura por el tráfico compartido entre peatones, coches, motos y tranvía: “no estoy entendiendo muy bien... Me da un poco de miedo porque no sé cómo funciona”.

Antes de despedirse, recorrió el Mercado Central, abierto desde 1903, que definió como “más vivo que nunca”, animando a los jóvenes a comprar en estos espacios para que “puedan seguir estos mercados y negocios locales durante muchos años”.

Su opinión de la ciudad, similar a la de muchos turistas, es más que positiva. “Tiene muchísimo que ofrecer respecto a gastronomía, historia, cultura, vida en la calle y todo”. Y lo mejor, según ella, su cercanía en tren de Madrid.

Turismo en Zaragoza

Según los últimos informes, Zaragoza se sitúa en el puesto número 5 de las ciudades más pobladas de España, por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Sin embargo, en cuanto a turismo se refiere, la capital aragonesa no está entre los diez primeros municipios más visitados. Según un estudio reciente del INE, la ciudad de Zaragoza está en el puesto número 13, por debajo de Salou y por encima de Lloret de Mar.

Recibe una gran cantidad de turistas (1.234.926 en concreto), pero a diferencia de Rachel, pocos la suelen mostrar con tanto entusiasmo como otras ciudades más mediáticas de España. Opiniones como la de esta joven, son un claro ejemplo de la visión de los turistas en la capital aragonesa, siendo una prueba fehaciente de que quién prueba repite.