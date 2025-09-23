Paga 10 euros en el restaurante más barato de Zaragoza y no da crédito: "Buen ambiente pero la tarta de zanahoria estaba reseca"

Un menú por 10 euros está muy pero que muy bien. No se encuentran menús por esos precios en Zaragoza la verdad. Pero este restaurante lo ofrece de martes a viernes en el horario de comida.

En concreto cuesta 9,90 euros y está compuesto por un entrante, un plato principal, y un postre o café. Pan y una bebida.

El restaurante con este menú, es el conocido Café Nolasco ubicado en la céntrica calle San Jorge, en el número 18. El local es más conocido por sus copas y por ir a tomar café, pero también se puede ir a disfrutar de una buena comida.

Aunque el local es más conocido por sus copas y cafés, el Nolasco también apuesta por la gastronomía. Su cocina está pensada para ser compartida, con platos diseñados para que la experiencia culinaria se disfrute en compañía.

“Entendemos el acto de comer como un acto social en el que desarrollar la empatía hacia los demás”, explican en su página web. Su objetivo, añaden, es crear “el escenario perfecto para que las personas compartan, disfruten, se rían y se comuniquen”.

Opiniones de los clientes

Las reseñas en Google reflejan la diversidad de experiencias en el Café Nolasco. Por ejemplo, Esther valora tanto el ambiente como la atención recibida: “Bonito local con decoración esmerada. El camarero que nos atendió fue muy simpático y eficaz. Probamos las croquetas premiadas y estaban ricas. El local muy limpio, cerca de una zona con ruinas históricas y un teatro romano”, comenta.

Marta lo recomienda especialmente para desayunar: “Sitio top, fuimos por recomendación y fue un acierto. Probamos el bikini gallego (con lacón y queso tetilla) y un croissant mixto. La cookie también muy rica. La decoración del lugar es acogedora y acertada”, afirma.

Más crítica se muestra Raquel, que no quedó satisfecha con la repostería: “La tarta de zanahoria estaba reseca, parecía más un bizcocho especiado”, lamenta.

Por otro lado, Sara resalta tanto los puntos fuertes como los aspectos mejorables: “Buen ambiente en este café céntrico, con salón amplio, terraza, lavabos impecables y buena decoración. Sin embargo, tuvimos que entrar a preguntar porque la camarera no salió a atendernos, y cuando lo hizo fue algo borde. De todos modos, creo que volvería”, admite.

Por su parte, Rubén destaca la versatilidad del local: “Buen lugar donde hacer un alto. Nada más entrar se respira la solera mezclada con un ambiente minimalista. Me ha gustado su capacidad camaleónica, adaptándose a desayunos, meriendas, menú del día o cócteles", explica.

Y también habla del barato menú: "El menú es sencillo pero rico y natural. Entrante, plato del día, postre y bebida por 9,90 €. Sota, caballo y rey. Precio muy ajustado. La atención del responsable, impecable; el resto del personal podría mejorar un poco”, sentencia.

Con su mezcla de ambiente clásico y toques minimalistas, Café Nolasco se presenta como un espacio versátil que se adapta a diferentes momentos del día: desde un desayuno tranquilo hasta una comida compartida o una copa al caer la noche.

Y ahora, además, con un menú competitivo que lo convierte en una opción muy atractiva para comer en el centro de Zaragoza sin gastar demasiado.