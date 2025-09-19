La Aljafería marida lo mejor de la gastronomía aragonesa con Goya: "Nuestros alimentos no tienen nada que envidiar"

Algunas de las tapas que han podido probarse este viernes en La Aljafería. E. E.

El palacio de la Aljafería de Zaragoza ha vuelto a hacer historia este viernes al acoger una degustación de tapas inspiradas en los cuadros más emblemáticos de Goya. La iniciativa, enmarcada en la exposición 'Goya, del museo al palacio', ha maridado los mejores productos de la Comunidad con el marco incomparable de esta joya del patrimonio aragonés, una alianza incontestable que parece haber venido para quedarse.

Hasta siete bares de la provincia han presentado creaciones culinarias elaboradas ex profeso centradas en obras tan conocidas como 'La maja desnuda', 'Duelo a garrotazos', 'El aquelarre' o 'Saturno devorando a su hijo', tapas que han podido degustarse regadas con los mejores vinos de Cariñena y que han contado con el sello de calidad de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza.

Como protagonistas no han faltado el ternasco, la borraja, el melocotón de Calanda o la cebolla de Fuentes, ingredientes que han dejado claro todo el potencial de los productos de la tierra.

Los mejores productos de Aragón se han puesto este viernes al servicio de Goya. E. E.

El bar restaurante Flash Alagón, de Alagón, ha sorprendido con la recreación de la obra 'Dos viejos comiendo sopa', mientras que el bar restaurante Gratal de Ejea de los Caballeros se ha atrevido con 'Aníbal vencedor'.

A La Doris, de Zaragoza, le ha tocado transformar en tapa el famoso 'Duelo a garrotazos' y a Gastronolasco, el conocidísimo 'Saturno devorando a su hijo'. En el caso del Café Chicago, el cuadro a representar era 'La maja vestida' y en el de El Escondite, 'La maja desnuda'.

'La Gloria', a cargo de Basho Café, ha sido otra de las obras que ha tenido su réplica en formato tapa, al igual que 'El Aquelarre' (7 golpes), o las pinturas negras, a las que ha dado olor y sabor Serunión, la empresa que regenta la cafetería del palacio.

"Nuestros alimentos no tienen nada que envidiar a nadie", ha destacado la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, en un acto previo conducido por Juan Barbacil. En él también se ha referido a los ya más de nueve meses de éxito que acumula la exposición 'Goya, del museo al palacio', por la que han pasado miles de personas.

A la presentación han asistido, entre otros, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; la popular María Navarro; el concejal de Vox Julio Calvo o la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar. Esta última ha destacado el talento y la ilusión depositada por los cocineros, que han ido presentando, una a una, sus creaciones, y metiéndose al público en el bolsillo.

'La maja vestida', por ejemplo, se ha transformado para la ocasión en una pechuga de codorniz confitada, una receta que incluía almendra tostada del Bajo Aragón y una emulsión de oliva verde también del Bajo Aragón.

¿Y a qué sabía 'Saturno devorando a su hijo'? A pan negro de carbón, ternasco de Aragón desmigado confitado, cebolla de Fuentes caramelizada y una reducción de vino del Somontano.

No menos apetitoso era 'El Aquelarre'. Servido en una copa de cóctel, consistía en una crema de cebolla de Fuentes acompañada de una tierra de cecina de cabra, olivas negras del Bajo Aragón y transparencias de tomate de Zaragoza.

Todo esto, como se ha dicho durante la presentación, demuestra que cultura y gastronomía deben ir siempre de la mano. "Cada fruta, carne y verdura lleva detrás el esfuerzo de familias enteras. Queremos que los aragoneses seamos los mejores embajadores de nuestros alimentos", recalcaba Cuéllar.

La degustación posterior ha saciado, con creces, los estómagos más exigentes, y aunque la amenaza de lluvia ha obligado a repensar la actuación musical prevista para la ocasión, 'La tapa entra en palacio' ha dejado claro que Goya y gastronomía casan a la perfección.